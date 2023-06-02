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Мишустин рассказал о студенческой научной кооперации - РИА Новости, 02.06.2023
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12:18 02.06.2023 (обновлено: 12:38 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/mishustin-1875738094.html
Мишустин рассказал о студенческой научной кооперации
Мишустин рассказал о студенческой научной кооперации - РИА Новости, 02.06.2023
Мишустин рассказал о студенческой научной кооперации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что студенческая научная кооперация с дружественными странами будет продолжаться, об этом он рассказал в ходе... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:18
2023-06-02T12:38
россия
михаил мишустин
виктор садовничий
общество
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САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что студенческая научная кооперация с дружественными странами будет продолжаться, об этом он рассказал в ходе общения с членами совета студенческого научного общества филиала МГУ. "Конечно же, нужно взаимодействовать с дружественными странами. Очень большое количество стран, где есть замечательные и ученые, и преподаватели в этом смысле с нами взаимодействуют. Я уверен абсолютно, что сейчас мы сможем такую кооперацию продолжать. Уверен, что и вы сможете общаться со своими коллегами", - сказал премьер. Мишустин также отметил, что в России научные центры физики и математики объединяются с ведущими научными организациями страны. "Это очень серьезная сила. Для того, чтобы быть яркой звездочкой, нужно, конечно, чтобы и открытия были яркие", - добавил он. Со своей стороны ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что ежегодно проводится форум Ломоносова, в котором участвует 5 тысяч молодых ученых из 60 стран. Кроме того, он сообщил, что на форуме ректоров России и арабских стран было подписано около 30 соглашений о сотрудничестве.
https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html
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россия, михаил мишустин, виктор садовничий, общество
Россия, Михаил Мишустин, Виктор Садовничий, Общество
Мишустин рассказал о студенческой научной кооперации

Мишустин: студенческая научная кооперация с дружественными странами будет продолжаться

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023
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САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что студенческая научная кооперация с дружественными странами будет продолжаться, об этом он рассказал в ходе общения с членами совета студенческого научного общества филиала МГУ.
"Конечно же, нужно взаимодействовать с дружественными странами. Очень большое количество стран, где есть замечательные и ученые, и преподаватели в этом смысле с нами взаимодействуют. Я уверен абсолютно, что сейчас мы сможем такую кооперацию продолжать. Уверен, что и вы сможете общаться со своими коллегами", - сказал премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Мишустин также отметил, что в России научные центры физики и математики объединяются с ведущими научными организациями страны. "Это очень серьезная сила. Для того, чтобы быть яркой звездочкой, нужно, конечно, чтобы и открытия были яркие", - добавил он.
Со своей стороны ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что ежегодно проводится форум Ломоносова, в котором участвует 5 тысяч молодых ученых из 60 стран. Кроме того, он сообщил, что на форуме ректоров России и арабских стран было подписано около 30 соглашений о сотрудничестве.
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РоссияМихаил МишустинВиктор СадовничийОбщество
 
 
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