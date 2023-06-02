https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html

Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи

Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи - РИА Новости, 02.06.2023

Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове и предложил его студентам решить несколько математических задач. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:06

2023-06-02T12:06

2023-06-02T12:55

россия

саров

михаил мишустин

владимир путин

виктор садовничий

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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САРОВ, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове и предложил его студентам решить несколько математических задач. После осмотра учебного заведения глава правительства встретился с членами его студенческого научного общества. Они попросили премьера задать им несколько задач посложнее. Первую задачу, связанную с использованием геометрической прогрессии, молодые люди решили легко, но со второй, требующей решения уравнения с возведением чисел в степень, не смогли справиться быстро. Мишустин сказал, что будет ждать от них решения этой задачи. Премьер также пообещал поделиться с президентом Владимиром Путиным своими впечатлениями от посещения филиала МГУ в Сарове, который создавался при поддержке главы государства. Студенты рассказали главе правительства о своих планах, в том числе попросили поддержки в организации международных контактов. Присутствовавший на встрече ректор МГУ Виктор Садовничий и глава "Росатома" Алексей Лихачев пообещали включить этот вопрос в свои переговоры с зарубежными коллегами.

https://ria.ru/20220901/zadacha-1813745104.html

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саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, саров, михаил мишустин, владимир путин, виктор садовничий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество