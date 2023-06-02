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Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи - РИА Новости, 02.06.2023
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12:06 02.06.2023 (обновлено: 12:55 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html
Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи
Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи - РИА Новости, 02.06.2023
Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове и предложил его студентам решить несколько математических задач. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:06
2023-06-02T12:55
россия
саров
михаил мишустин
владимир путин
виктор садовничий
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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САРОВ, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове и предложил его студентам решить несколько математических задач. После осмотра учебного заведения глава правительства встретился с членами его студенческого научного общества. Они попросили премьера задать им несколько задач посложнее. Первую задачу, связанную с использованием геометрической прогрессии, молодые люди решили легко, но со второй, требующей решения уравнения с возведением чисел в степень, не смогли справиться быстро. Мишустин сказал, что будет ждать от них решения этой задачи. Премьер также пообещал поделиться с президентом Владимиром Путиным своими впечатлениями от посещения филиала МГУ в Сарове, который создавался при поддержке главы государства. Студенты рассказали главе правительства о своих планах, в том числе попросили поддержки в организации международных контактов. Присутствовавший на встрече ректор МГУ Виктор Садовничий и глава "Росатома" Алексей Лихачев пообещали включить этот вопрос в свои переговоры с зарубежными коллегами.
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россия, саров, михаил мишустин, владимир путин, виктор садовничий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Россия, Саров, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Виктор Садовничий, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Мишустин предложил студентам филиала МГУ в Сарове решить задачи

Студенты филиала МГУ в Сарове попросили премьера Мишустина задать им несколько задач

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023
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САРОВ, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове и предложил его студентам решить несколько математических задач.
После осмотра учебного заведения глава правительства встретился с членами его студенческого научного общества. Они попросили премьера задать им несколько задач посложнее.
Первую задачу, связанную с использованием геометрической прогрессии, молодые люди решили легко, но со второй, требующей решения уравнения с возведением чисел в степень, не смогли справиться быстро. Мишустин сказал, что будет ждать от них решения этой задачи.
Премьер также пообещал поделиться с президентом Владимиром Путиным своими впечатлениями от посещения филиала МГУ в Сарове, который создавался при поддержке главы государства.
Студенты рассказали главе правительства о своих планах, в том числе попросили поддержки в организации международных контактов. Присутствовавший на встрече ректор МГУ Виктор Садовничий и глава "Росатома" Алексей Лихачев пообещали включить этот вопрос в свои переговоры с зарубежными коллегами.
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РоссияСаровМихаил МишустинВладимир ПутинВиктор СадовничийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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