https://ria.ru/20230602/mishin-1875825189.html
Назначен новый и.о. главы экспертного совета по церковному искусству
Назначен новый и.о. главы экспертного совета по церковному искусству - РИА Новости, 02.06.2023
Назначен новый и.о. главы экспертного совета по церковному искусству
Настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе в Москве иерей Владислав Мишин назначен на должность исполняющего обязанности... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:31
2023-06-02T16:31
2023-06-02T16:31
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе в Москве иерей Владислав Мишин назначен на должность исполняющего обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу. "Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 мая 2023 года иерей Владислав Олегович Мишин, настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе г. Москвы, назначен на должность исполняющего обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации", - сообщается на сайте РПЦ. Также Мишин назначен исполняющим обязанности епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре. Протоиерей Леонид Калинин ранее исполнял обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), а также был членом Патриаршего совета по культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом от 26 мая освободил его от занимаемых в структуре Церкви должностей за препятствование принесению в храм Христа Спасителя "Троицы" Андрея Рублева и запретил его в служении.
https://ria.ru/20230602/troitsa-1875671865.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
Назначен новый и.о. главы экспертного совета по церковному искусству
И.о. главы экспертного совета по церковному искусству назначили иерея Владислава Мишина
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе в Москве иерей Владислав Мишин назначен на должность исполняющего обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, сообщается
на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу.
"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 мая 2023 года иерей Владислав Олегович Мишин, настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе г. Москвы, назначен на должность исполняющего обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации", - сообщается на сайте РПЦ.
Также Мишин назначен исполняющим обязанности епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре.
Протоиерей Леонид Калинин ранее исполнял обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), а также был членом Патриаршего совета по культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом от 26 мая освободил его от занимаемых в структуре Церкви должностей за препятствование принесению в храм Христа Спасителя "Троицы" Андрея Рублева и запретил его в служении.
"Троицу" Рублева привезут в храм Христа Спасителя 4 июня