https://ria.ru/20230602/mishin-1875825189.html

Назначен новый и.о. главы экспертного совета по церковному искусству

Назначен новый и.о. главы экспертного совета по церковному искусству - РИА Новости, 02.06.2023

Назначен новый и.о. главы экспертного совета по церковному искусству

Настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе в Москве иерей Владислав Мишин назначен на должность исполняющего обязанности... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:31

2023-06-02T16:31

2023-06-02T16:31

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе в Москве иерей Владислав Мишин назначен на должность исполняющего обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу. "Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 мая 2023 года иерей Владислав Олегович Мишин, настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе г. Москвы, назначен на должность исполняющего обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации", - сообщается на сайте РПЦ. Также Мишин назначен исполняющим обязанности епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре. Протоиерей Леонид Калинин ранее исполнял обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), а также был членом Патриаршего совета по культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом от 26 мая освободил его от занимаемых в структуре Церкви должностей за препятствование принесению в храм Христа Спасителя "Троицы" Андрея Рублева и запретил его в служении.

https://ria.ru/20230602/troitsa-1875671865.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

русская православная церковь, религия