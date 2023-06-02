https://ria.ru/20230602/mir-1875782426.html
В Запорожской области назвали "формулу мира" Зеленского неадекватной
В Запорожской области назвали "формулу мира" Зеленского неадекватной - РИА Новости, 02.06.2023
В Запорожской области назвали "формулу мира" Зеленского неадекватной
Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал неадекватной так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:19
2023-06-02T14:19
2023-06-02T14:19
специальная военная операция на украине
киев
украина
москва
владимир зеленский
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал неадекватной так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира". "Уровень неадекватности восприятия окружающего мира Зеленским только растет. Чем дольше продолжается конфликт, чем больше гибнет людей и чем большее количество территории уходит из-под его контроля, тем более неадекватными становятся заявления Зеленского в контексте возможного решения данного кризиса", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский подобными заявлениями показывает свою недоговороспособность и неадекватность. "С ним и теми людьми, которых он представляет, никакого мира быть не может по определению. Зеленский будет реализовывать западный план войны до последнего украинца до тех пор, пока будет у власти", - сказал Рогов. При этом он подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью Российской Федерации и все требования и претензии украинские стороны на эти территории несостоятельны. "Скорее вероятен и неотвратим возврат постукраинского пространства, пока еще подконтрольного режиму Зеленскому, в состав России", - сказал Рогов. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875627732.html
https://ria.ru/20230601/ssha-1875661728.html
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
киев
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0976ccd8a6942fe1a849cb5cd270e95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, москва, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
В Запорожской области назвали "формулу мира" Зеленского неадекватной
Глава движения "Мы вместе с Россией" Рогов назвал формулу мира Зеленского неадекватной
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал неадекватной так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира".
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев
"Уровень неадекватности восприятия окружающего мира Зеленским только растет. Чем дольше продолжается конфликт, чем больше гибнет людей и чем большее количество территории уходит из-под его контроля, тем более неадекватными становятся заявления Зеленского в контексте возможного решения данного кризиса", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский подобными заявлениями показывает свою недоговороспособность и неадекватность.
"С ним и теми людьми, которых он представляет, никакого мира быть не может по определению. Зеленский будет реализовывать западный план войны до последнего украинца до тех пор, пока будет у власти", - сказал Рогов.
При этом он подчеркнул, что ДНР
, ЛНР
, Запорожская и Херсонская области
являются неотъемлемой частью Российской Федерации и все требования и претензии украинские стороны на эти территории несостоятельны.
СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины
"Скорее вероятен и неотвратим возврат постукраинского пространства, пока еще подконтрольного режиму Зеленскому, в состав России", - сказал Рогов.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева
есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины
. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Москва
неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ
к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой