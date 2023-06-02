https://ria.ru/20230602/mir-1875782426.html

В Запорожской области назвали "формулу мира" Зеленского неадекватной

В Запорожской области назвали "формулу мира" Зеленского неадекватной - РИА Новости, 02.06.2023

В Запорожской области назвали "формулу мира" Зеленского неадекватной

Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал неадекватной так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:19

2023-06-02T14:19

2023-06-02T14:19

специальная военная операция на украине

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украина

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владимир зеленский

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал неадекватной так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира". "Уровень неадекватности восприятия окружающего мира Зеленским только растет. Чем дольше продолжается конфликт, чем больше гибнет людей и чем большее количество территории уходит из-под его контроля, тем более неадекватными становятся заявления Зеленского в контексте возможного решения данного кризиса", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский подобными заявлениями показывает свою недоговороспособность и неадекватность. "С ним и теми людьми, которых он представляет, никакого мира быть не может по определению. Зеленский будет реализовывать западный план войны до последнего украинца до тех пор, пока будет у власти", - сказал Рогов. При этом он подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью Российской Федерации и все требования и претензии украинские стороны на эти территории несостоятельны. "Скорее вероятен и неотвратим возврат постукраинского пространства, пока еще подконтрольного режиму Зеленскому, в состав России", - сказал Рогов. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875627732.html

https://ria.ru/20230601/ssha-1875661728.html

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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