https://ria.ru/20230602/medvedev-1875726128.html

Медведев прокомментировал отрицание Apple сотрудничества с разведкой США

Медведев прокомментировал отрицание Apple сотрудничества с разведкой США - РИА Новости, 02.06.2023

Медведев прокомментировал отрицание Apple сотрудничества с разведкой США

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не верит заверениям компании Apple, отрицающей использование iPhone в интересах спецслужб США: это не так, и это надо... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:47

2023-06-02T11:47

2023-06-02T11:47

технологии

сша

россия

дмитрий медведев

apple

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не верит заверениям компании Apple, отрицающей использование iPhone в интересах спецслужб США: это не так, и это надо учитывать и пользователем Samsung с Android. "Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врёт или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов. "Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android. Как говаривал Мюллер в известном сериале - "верить в наше время нельзя никому, даже себе", - подчеркнул он. ФСБ накануне сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Полученная службой информация говорит о "тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности, Агентством национальной безопасности США", и подтверждает, что "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности". В американской компании заявили, что они никогда не сотрудничали ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать.

https://ria.ru/20230601/apple-1875538165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, сша, россия, дмитрий медведев, apple