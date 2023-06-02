https://ria.ru/20230602/mbr-1875828459.html

США продолжат уведомлять Россию о пусках МБР, заявили в Белом доме

США продолжат уведомлять Россию о пусках МБР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.06.2023

США продолжат уведомлять Россию о пусках МБР, заявили в Белом доме

США продолжат уведомлять РФ о пусках МБР и учениях, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:40

2023-06-02T16:40

2023-06-02T17:10

сша

россия

джейк салливан

в мире

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США продолжат уведомлять РФ о пусках МБР и учениях, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Соединенные Штаты будут продолжать заранее уведомлять Россию о баллистических запусках и значительных стратегических учениях", - сказал Салливан, выступая на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) в Вашингтоне.Ранее в четверг госдепартамент сообщил, что США заранее уведомили РФ о контрмерах в рамках ДСНВ и заявили, что с 1 июня прекращают обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений. Салливан подчеркнул, что решение США является пропорциональным ответом на заявление РФ о приостановке выполнения условий договора и может быть пересмотрено, если Москва изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230602/blinken-1875803094.html

сша

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, джейк салливан, в мире, договор снв-3