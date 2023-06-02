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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/makeevka-1875700771.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по населенному пункту Макеевка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:11
2023-06-02T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по населенному пункту Макеевка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.50 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по населенному пункту Макеевка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.50 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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