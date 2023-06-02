https://ria.ru/20230602/love-1875852717.html

Владелец бренда Love is… выиграл суд у производителя тульских пряников

Владелец бренда Love is… выиграл суд у производителя тульских пряников - РИА Новости, 02.06.2023

Владелец бренда Love is… выиграл суд у производителя тульских пряников

Арбитражный суд Москвы по иску нидерландской компании Minikim Holland B.V., которой принадлежат права на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:10

2023-06-02T18:10

2023-06-02T18:10

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску нидерландской компании Minikim Holland B.V., которой принадлежат права на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, взыскал 150 тысяч рублей с тульского ООО "Белевский продукт", производителя пастилы и других сладостей. Как следует из опубликованного решения суда, также суд взыскал 60 тысяч рублей с поставщика ООО "Торговый дом "Белочка" и 30 тысяч рублей – с индивидуального предпринимателя Валентины Пенджоян, владельца магазина в Москве. Эти суммы – компенсация за нарушение прав истца на его интеллектуальную собственность. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – Minikim Holland требовала взыскать с ответчиков солидарно 500 тысяч рублей. Как установил суд, ответчики производили и продавали тульские пряники, на которые были нанесены элементы, сходные с изображением и товарными знаками истца. В частности, на пряниках имелись надписи "Любовь это..." и "Когда вместе..., вдвоем..., навсегда!", а также картинка, на которой мальчик и девочка, взявшись за руки, нежно смотрят друг на друга. Суд отметил такие, например, сходные черты мальчика: "крупная голова относительно туловища; цвет (черный) и форма волос мальчика; одинаковая поза (глаза направлены в сторону девочки, правая рука держит руку девочки, левая – остается за пределами видимости)… одинаковая форма рта; выражение лица". Подчеркивается также сходство девочки, общей композиции, цветовой палитры и смысла фраз. При этом суд отклонил довод ответчика ТД "Белочка" о том, что "истец является иностранной компанией, требуемые им денежные средства должны будут перейти к недружественной стране, которая своими действиями несет существенную угрозу публичным интересам России". Как отметил суд, "данное обстоятельство само по себе не препятствует защите исключительного права правообладателя". Вместе с тем, суд снизил размер компенсации, приняв во внимание смягчающие обстоятельства. Например, то, что ответчик Пенджоян, успевший продать за две недели три пряника, остальные семь после получения претензии Minikim Holland утилизировал. Комиксы Love is..., ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок. После смерти Казали комиксы продолжает создавать ее компаньон из Великобритании, художник Билл Эспри.

https://ria.ru/20230524/zhdun-1873920276.html

https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, происшествия, бренды, нидерланды