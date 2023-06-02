Рейтинг@Mail.ru
"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/leopardy-1875793291.html
"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО
"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2023
"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО
ВСУ активно западные танки, которые задействуют в грядущем генеральном наступлении. Одна из наиболее грозных машин в арсенале – немецкий Leopard-2. По ряду... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:56
2023-06-02T14:56
безопасность
косово
афганистан
турция
нато
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866031111_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f38c7d7f7583e93752eb422767afa198.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. ВСУ активно западные танки, которые задействуют в грядущем генеральном наступлении. Одна из наиболее грозных машин в арсенале – немецкий Leopard-2. По ряду параметров он превосходит современные российские аналоги. Но, как показал опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий, и эта техника уязвима.Тоньше, чем у Т-72Пока что лицом к лицу с детищем "сумрачного тевтонского гения" российские военные еще не сталкивались. Но "Леопарды" неоднократно встречались в бою с отечественным оружием.Танки стоят на вооружении 15 государств. Это, пожалуй, наиболее современные из западных образцов, за исключением американских "Абрамсов". Они применялись войсками НАТО в Косово и Афганистане.Но активнее всего – Турцией на севере Сирии. Анкара использовала машины в варианте A4 (самый многочисленный в ВСУ).Эта модель стала последней модификацией Leopard 2 времен холодной войны. Она предназначалась для сражений с советскими танками и не была рассчитана на противодействие вооруженным ПТУР и СВУ боевикам. В отличие от последующих модификаций, 2A4 обеспечивает довольно слабую защиту от современных противотанковых ракет, особенно при попадании в борт или корму. Бортовая броня этого варианта даже тоньше, чем у ранних Т-72.Сирийский опытВ декабре 2016-го не менее 10 турецких Leopard 2A4 были уничтожены в районе города Эль-Баб. Пять танков успешно поразили противотанковыми ракетами, два подорвались на минах или СВУ, один попал под огонь артиллерии. Еще две машины были потеряны по неизвестным причинам.Большую часть техники уничтожили советскими ПТРК "Фагот", "Метис" и "Конкурс". Их бронепробиваемости с лихвой хватало, чтобы выводить из строя "Леопарды".Впрочем, в столь высоких потерях отчасти виноваты сами эксплуатанты. Вместо того чтобы использовать танки вместе с пехотой, машины развернули в тылу в качестве дальнобойных орудий. В результате они, оставшись без прикрытия на открытых огневых позициях, оказались крайне уязвимы.Подобная тактика также привела к многочисленным потерям саудовских "Абрамсов" в Йемене, которые также подбивались, казалось бы, устаревшим советским оружием.Угроза с воздухаСегодня на вооружении российской армии есть гораздо более мощные противотанковые средства. К примеру, ПТРК "Корнет" способен бить на пять с половиной километров, а его тандемная кумулятивная боевая часть пробивает до 1300 миллиметров гомогенной брони. Теоретически этого хватит для того, чтобы успешно поразить "Леопарда" даже в лоб.Модификация 2A6, впрочем, имеет более толстую лобовую броню. Однако этих танков у ВСУ немного.Но наибольшую опасность представляют не пехотинцы с переносными ПТРК, а ударные вертолеты с ракетами "Штурм", "Атака" и "Вихрь". Их дальности хватит, чтобы уничтожать технику на переднем крае, не входя в зону действия комплексов войсковой ПВО. Противник будет вынужден подтягивать их ближе к линии фронта, что сделает их уязвимыми для огня артиллерии. А без "зонтика" ПВО украинские колонны станут легкой целью.
косово
афганистан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866031111_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_cf836b73b5155e07fa2bda2e18eb9c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, косово, афганистан, турция, нато, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Безопасность, Косово, Афганистан, Турция, НАТО, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"

"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. ВСУ активно западные танки, которые задействуют в грядущем генеральном наступлении. Одна из наиболее грозных машин в арсенале – немецкий Leopard-2. По ряду параметров он превосходит современные российские аналоги. Но, как показал опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий, и эта техника уязвима.

Тоньше, чем у Т-72

Пока что лицом к лицу с детищем "сумрачного тевтонского гения" российские военные еще не сталкивались. Но "Леопарды" неоднократно встречались в бою с отечественным оружием.
© AFP 2023 / ANP/Wim HollemansПогрузка танка Leopard II вооруженных сил Нидерландов
Погрузка танка Leopard II вооруженных сил Нидерландов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / ANP/Wim Hollemans
Погрузка танка Leopard II вооруженных сил Нидерландов
Танки стоят на вооружении 15 государств. Это, пожалуй, наиболее современные из западных образцов, за исключением американских "Абрамсов". Они применялись войсками НАТО в Косово и Афганистане.
Но активнее всего – Турцией на севере Сирии. Анкара использовала машины в варианте A4 (самый многочисленный в ВСУ).
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Эта модель стала последней модификацией Leopard 2 времен холодной войны. Она предназначалась для сражений с советскими танками и не была рассчитана на противодействие вооруженным ПТУР и СВУ боевикам. В отличие от последующих модификаций, 2A4 обеспечивает довольно слабую защиту от современных противотанковых ракет, особенно при попадании в борт или корму. Бортовая броня этого варианта даже тоньше, чем у ранних Т-72.

Сирийский опыт

В декабре 2016-го не менее 10 турецких Leopard 2A4 были уничтожены в районе города Эль-Баб. Пять танков успешно поразили противотанковыми ракетами, два подорвались на минах или СВУ, один попал под огонь артиллерии. Еще две машины были потеряны по неизвестным причинам.
© YouTube-канал Porucznik Piotr PowałkaТанк Leopard 2A4 с оторванной башней. Скриншот видео
Танк Leopard 2A4 с оторванной башней. Скриншот видео
© YouTube-канал Porucznik Piotr Powałka
Танк Leopard 2A4 с оторванной башней. Скриншот видео
Большую часть техники уничтожили советскими ПТРК "Фагот", "Метис" и "Конкурс". Их бронепробиваемости с лихвой хватало, чтобы выводить из строя "Леопарды".
Впрочем, в столь высоких потерях отчасти виноваты сами эксплуатанты. Вместо того чтобы использовать танки вместе с пехотой, машины развернули в тылу в качестве дальнобойных орудий. В результате они, оставшись без прикрытия на открытых огневых позициях, оказались крайне уязвимы.
© Фото : public domain / Markus RauchenbergerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : public domain / Markus Rauchenberger
Немецкий танк Leopard 2
Подобная тактика также привела к многочисленным потерям саудовских "Абрамсов" в Йемене, которые также подбивались, казалось бы, устаревшим советским оружием.

Угроза с воздуха

Сегодня на вооружении российской армии есть гораздо более мощные противотанковые средства. К примеру, ПТРК "Корнет" способен бить на пять с половиной километров, а его тандемная кумулятивная боевая часть пробивает до 1300 миллиметров гомогенной брони. Теоретически этого хватит для того, чтобы успешно поразить "Леопарда" даже в лоб.
© Militarnyi/YoutubeМинистр обороны Украины Резников на танке Leopard
Министр обороны Украины Резников на танке Leopard
© Militarnyi/Youtube
Министр обороны Украины Резников на танке Leopard
Модификация 2A6, впрочем, имеет более толстую лобовую броню. Однако этих танков у ВСУ немного.
Но наибольшую опасность представляют не пехотинцы с переносными ПТРК, а ударные вертолеты с ракетами "Штурм", "Атака" и "Вихрь". Их дальности хватит, чтобы уничтожать технику на переднем крае, не входя в зону действия комплексов войсковой ПВО. Противник будет вынужден подтягивать их ближе к линии фронта, что сделает их уязвимыми для огня артиллерии. А без "зонтика" ПВО украинские колонны станут легкой целью.
 
БезопасностьКосовоАфганистанТурцияНАТОВооруженные силы УкраиныТ-72 "Урал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала