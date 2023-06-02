https://ria.ru/20230602/leopardy-1875793291.html

"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО

"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2023

"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО

ВСУ активно западные танки, которые задействуют в грядущем генеральном наступлении. Одна из наиболее грозных машин в арсенале – немецкий Leopard-2. По ряду... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:56

2023-06-02T14:56

2023-06-02T14:56

безопасность

косово

афганистан

турция

нато

вооруженные силы украины

т-72 "урал"

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. ВСУ активно западные танки, которые задействуют в грядущем генеральном наступлении. Одна из наиболее грозных машин в арсенале – немецкий Leopard-2. По ряду параметров он превосходит современные российские аналоги. Но, как показал опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий, и эта техника уязвима.Тоньше, чем у Т-72Пока что лицом к лицу с детищем "сумрачного тевтонского гения" российские военные еще не сталкивались. Но "Леопарды" неоднократно встречались в бою с отечественным оружием.Танки стоят на вооружении 15 государств. Это, пожалуй, наиболее современные из западных образцов, за исключением американских "Абрамсов". Они применялись войсками НАТО в Косово и Афганистане.Но активнее всего – Турцией на севере Сирии. Анкара использовала машины в варианте A4 (самый многочисленный в ВСУ).Эта модель стала последней модификацией Leopard 2 времен холодной войны. Она предназначалась для сражений с советскими танками и не была рассчитана на противодействие вооруженным ПТУР и СВУ боевикам. В отличие от последующих модификаций, 2A4 обеспечивает довольно слабую защиту от современных противотанковых ракет, особенно при попадании в борт или корму. Бортовая броня этого варианта даже тоньше, чем у ранних Т-72.Сирийский опытВ декабре 2016-го не менее 10 турецких Leopard 2A4 были уничтожены в районе города Эль-Баб. Пять танков успешно поразили противотанковыми ракетами, два подорвались на минах или СВУ, один попал под огонь артиллерии. Еще две машины были потеряны по неизвестным причинам.Большую часть техники уничтожили советскими ПТРК "Фагот", "Метис" и "Конкурс". Их бронепробиваемости с лихвой хватало, чтобы выводить из строя "Леопарды".Впрочем, в столь высоких потерях отчасти виноваты сами эксплуатанты. Вместо того чтобы использовать танки вместе с пехотой, машины развернули в тылу в качестве дальнобойных орудий. В результате они, оставшись без прикрытия на открытых огневых позициях, оказались крайне уязвимы.Подобная тактика также привела к многочисленным потерям саудовских "Абрамсов" в Йемене, которые также подбивались, казалось бы, устаревшим советским оружием.Угроза с воздухаСегодня на вооружении российской армии есть гораздо более мощные противотанковые средства. К примеру, ПТРК "Корнет" способен бить на пять с половиной километров, а его тандемная кумулятивная боевая часть пробивает до 1300 миллиметров гомогенной брони. Теоретически этого хватит для того, чтобы успешно поразить "Леопарда" даже в лоб.Модификация 2A6, впрочем, имеет более толстую лобовую броню. Однако этих танков у ВСУ немного.Но наибольшую опасность представляют не пехотинцы с переносными ПТРК, а ударные вертолеты с ракетами "Штурм", "Атака" и "Вихрь". Их дальности хватит, чтобы уничтожать технику на переднем крае, не входя в зону действия комплексов войсковой ПВО. Противник будет вынужден подтягивать их ближе к линии фронта, что сделает их уязвимыми для огня артиллерии. А без "зонтика" ПВО украинские колонны станут легкой целью.

косово

афганистан

турция

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безопасность, косово, афганистан, турция, нато, вооруженные силы украины, т-72 "урал"