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Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах - РИА Новости, 02.06.2023
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16:19 02.06.2023 (обновлено: 16:59 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/lavrov-1875822225.html
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах - РИА Новости, 02.06.2023
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:19
2023-06-02T16:59
в мире
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 2 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры на полях совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне. Министры обменялись приветственными словами и сфотографировались на фоне флагов. Встреча проходит без прессы. В МИД России в пятницу заявили, что главы МИД России и ОАЭ в ходе беседы подтвердили взаимный настрой Москвы и Абу-Даби на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-эмиратских отношений. "В данном контексте состоялось обсуждение задач по дальнейшему поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая промышленность, передовые технологии, транспорт, энергетику, туризм, мирный космос", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при обмене мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня "особое внимание было уделено положению дел в Сирии, Йемене и Ливии". Также у Лаврова запланированы в пятницу встречи с коллегами из Ирана и Бразилии. ЮАР - финальная точка в африканском турне министра. Ранее на этой неделе он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.
https://ria.ru/20230523/oae-1873729049.html
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в мире, россия, кейптаун, оаэ, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Кейптаун, ОАЭ, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Кейптауне. 2 июня 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Кейптауне. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Кейптауне. 2 июня 2023
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 2 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры на полях совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне.
Министры обменялись приветственными словами и сфотографировались на фоне флагов. Встреча проходит без прессы.
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В МИД России в пятницу заявили, что главы МИД России и ОАЭ в ходе беседы подтвердили взаимный настрой Москвы и Абу-Даби на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-эмиратских отношений.
«
"В данном контексте состоялось обсуждение задач по дальнейшему поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая промышленность, передовые технологии, транспорт, энергетику, туризм, мирный космос", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при обмене мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня "особое внимание было уделено положению дел в Сирии, Йемене и Ливии".
Также у Лаврова запланированы в пятницу встречи с коллегами из Ирана и Бразилии.
ЮАР - финальная точка в африканском турне министра. Ранее на этой неделе он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.
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