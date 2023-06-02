https://ria.ru/20230602/lavrov-1875822225.html

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах - РИА Новости, 02.06.2023

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:19

2023-06-02T16:19

2023-06-02T16:59

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КЕЙПТАУН (ЮАР), 2 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры на полях совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне. Министры обменялись приветственными словами и сфотографировались на фоне флагов. Встреча проходит без прессы. В МИД России в пятницу заявили, что главы МИД России и ОАЭ в ходе беседы подтвердили взаимный настрой Москвы и Абу-Даби на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-эмиратских отношений. "В данном контексте состоялось обсуждение задач по дальнейшему поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая промышленность, передовые технологии, транспорт, энергетику, туризм, мирный космос", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при обмене мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня "особое внимание было уделено положению дел в Сирии, Йемене и Ливии". Также у Лаврова запланированы в пятницу встречи с коллегами из Ирана и Бразилии. ЮАР - финальная точка в африканском турне министра. Ранее на этой неделе он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.

https://ria.ru/20230523/oae-1873729049.html

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в мире, россия, кейптаун, оаэ, сергей лавров, брикс