https://ria.ru/20230602/lavrov-1875799110.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 02.06.2023
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД (СМИД) стран БРИКС в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:10
2023-06-02T15:10
2023-06-02T15:10
бразилия
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сергей лавров
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД (СМИД) стран БРИКС в Кейптауне. Перед переговорами министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием на фоне национальных флагов. Встреча началась без вступительных слов для прессы. Лавров в пятницу завершает программу очередного африканского турне. Ранее он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик, а в среду вечером прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД БРИКС.
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бразилия, кейптаун, россия, сергей лавров, брикс
Бразилия, Кейптаун, Россия, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии
Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой