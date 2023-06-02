https://ria.ru/20230602/lavrov-1875799110.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии

Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 02.06.2023

Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД (СМИД) стран БРИКС в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:10

2023-06-02T15:10

2023-06-02T15:10

бразилия

кейптаун

россия

сергей лавров

брикс

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КЕЙПТАУН (ЮАР), 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД (СМИД) стран БРИКС в Кейптауне. Перед переговорами министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием на фоне национальных флагов. Встреча началась без вступительных слов для прессы. Лавров в пятницу завершает программу очередного африканского турне. Ранее он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик, а в среду вечером прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД БРИКС.

https://ria.ru/20230525/braziliya-1873978688.html

бразилия

кейптаун

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бразилия, кейптаун, россия, сергей лавров, брикс