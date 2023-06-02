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Лавров встретится с главами МИД нескольких стран на полях совещания БРИКС - РИА Новости, 02.06.2023
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13:17 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/lavrov-1875760986.html
Лавров встретится с главами МИД нескольких стран на полях совещания БРИКС
Лавров встретится с главами МИД нескольких стран на полях совещания БРИКС - РИА Новости, 02.06.2023
Лавров встретится с главами МИД нескольких стран на полях совещания БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проведет ряд встреч на полях совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:17
2023-06-02T13:17
россия
кейптаун
сергей лавров
брикс
в мире
оаэ
мид ирана
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КЕЙПТАУН, 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проведет ряд встреч на полях совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне. В частности, запланированы встречи с главами МИД Ирана, ОАЭ и Бразилии. Лавров в пятницу завершает африканское турне, начатое на этой неделе, в рамках которого он посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР.
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россия, кейптаун, сергей лавров, брикс, в мире, оаэ, мид ирана
Россия, Кейптаун, Сергей Лавров, БРИКС, В мире, ОАЭ, МИД Ирана
Лавров встретится с главами МИД нескольких стран на полях совещания БРИКС

Лавров встретится с главами МИД Ирана, ОАЭ и Бразилии на полях совещания БРИКС в Кейптауне

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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КЕЙПТАУН, 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проведет ряд встреч на полях совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне.
В частности, запланированы встречи с главами МИД Ирана, ОАЭ и Бразилии.
Лавров в пятницу завершает африканское турне, начатое на этой неделе, в рамках которого он посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров
1 июня, 18:29
 
РоссияКейптаунСергей ЛавровБРИКСВ миреОАЭМИД Ирана
 
 
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