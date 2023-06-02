https://ria.ru/20230602/lama-1875848260.html

В Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов

В Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов - РИА Новости, 02.06.2023

В Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов

Несколько лам сбежали из цирка в Вене и стали разгуливать по железнодорожным путям, тем самым блокировав движение поездов, сообщила во вторник железнодорожная... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:42

2023-06-02T17:42

2023-06-02T17:42

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Несколько лам сбежали из цирка в Вене и стали разгуливать по железнодорожным путям, тем самым блокировав движение поездов, сообщила во вторник железнодорожная компания ÖBB. "Никакой драмы из-за ламы! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своем цирке!" - написала компания в Twitter. Представитель компании сообщил изданию Der Standard, что движение поездов было нарушено с 10.55 до 11.15 по местному времени (11.55-12.15 мск) между станциями Центральным вокзалом Вены и станцией Вена-Мейдлинг. Для отлова сбежавших лам были задействованы совместные силы железнодорожной компании, полиции и цирка. В результате инцидента ни одна лама не пострадала.

https://ria.ru/20190517/1553553042.html

https://ria.ru/20230301/straus-1855000650.html

австрия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австрия