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В Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов - РИА Новости, 02.06.2023
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17:42 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/lama-1875848260.html
В Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов
В Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов - РИА Новости, 02.06.2023
В Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов
Несколько лам сбежали из цирка в Вене и стали разгуливать по железнодорожным путям, тем самым блокировав движение поездов, сообщила во вторник железнодорожная... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:42
2023-06-02T17:42
в мире
австрия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Несколько лам сбежали из цирка в Вене и стали разгуливать по железнодорожным путям, тем самым блокировав движение поездов, сообщила во вторник железнодорожная компания ÖBB. "Никакой драмы из-за ламы! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своем цирке!" - написала компания в Twitter. Представитель компании сообщил изданию Der Standard, что движение поездов было нарушено с 10.55 до 11.15 по местному времени (11.55-12.15 мск) между станциями Центральным вокзалом Вены и станцией Вена-Мейдлинг. Для отлова сбежавших лам были задействованы совместные силы железнодорожной компании, полиции и цирка. В результате инцидента ни одна лама не пострадала.
https://ria.ru/20190517/1553553042.html
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в мире, австрия
В мире, Австрия
В Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов

В Вене ламы сбежали из цирка и и стали разгуливать по железнодорожным путям

© Фото : Сергей КоковенкоЛама
Лама - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Сергей Коковенко
Лама. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Несколько лам сбежали из цирка в Вене и стали разгуливать по железнодорожным путям, тем самым блокировав движение поездов, сообщила во вторник железнодорожная компания ÖBB.
"Никакой драмы из-за ламы! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своем цирке!" - написала компания в Twitter.
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Представитель компании сообщил изданию Der Standard, что движение поездов было нарушено с 10.55 до 11.15 по местному времени (11.55-12.15 мск) между станциями Центральным вокзалом Вены и станцией Вена-Мейдлинг.
Для отлова сбежавших лам были задействованы совместные силы железнодорожной компании, полиции и цирка. В результате инцидента ни одна лама не пострадала.
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