https://ria.ru/20230602/krym-1875732823.html
Министр обороны Британии счел, что Украина может захватить Крым в этом году
Министр обороны Британии счел, что Украина может захватить Крым в этом году - РИА Новости, 03.06.2023
Министр обороны Британии счел, что Украина может захватить Крым в этом году
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-02T12:04
2023-06-02T12:04
2023-06-03T00:00
в мире
украина
бен уоллес
россия
республика крым
великобритания
минобороны великобритании
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности, сообщает The Washington Post.Издание пишет, что "вопреки мнению других официальных лиц НАТО, Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым <...> в этом году, когда у российских сил закончится необходимая техника". МИД России заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бен уоллес, россия, республика крым, великобритания, минобороны великобритании
В мире, Украина, Бен Уоллес, Россия, Республика Крым, Великобритания, Минобороны Великобритании
Министр обороны Британии счел, что Украина может захватить Крым в этом году
Министр обороны Британии Уоллес предположил, что Украина может захватить Крым в этом году