https://ria.ru/20230602/krym-1875732823.html

Министр обороны Британии счел, что Украина может захватить Крым в этом году

Министр обороны Британии счел, что Украина может захватить Крым в этом году - РИА Новости, 03.06.2023

Министр обороны Британии счел, что Украина может захватить Крым в этом году

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым,... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-02T12:04

2023-06-02T12:04

2023-06-03T00:00

в мире

украина

бен уоллес

россия

республика крым

великобритания

минобороны великобритании

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности, сообщает The Washington Post.Издание пишет, что "вопреки мнению других официальных лиц НАТО, Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым <...> в этом году, когда у российских сил закончится необходимая техника". МИД России заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, бен уоллес, россия, республика крым, великобритания, минобороны великобритании