https://ria.ru/20230602/kruizy-1875745717.html

Туроператоры отметили высокий спрос на речные круизы у россиян

Туроператоры отметили высокий спрос на речные круизы у россиян - РИА Новости, 02.06.2023

Туроператоры отметили высокий спрос на речные круизы у россиян

Около 100 круизных теплоходов вышли на реки России в навигацию 2023 года, это максимально возможное число судов, которые могли выйти на туристические маршруты,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:39

2023-06-02T12:39

2023-06-02T12:39

туризм

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 100 круизных теплоходов вышли на реки России в навигацию 2023 года, это максимально возможное число судов, которые могли выйти на туристические маршруты, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "По итогам навигации мы ожидаем рост спроса на круизы на 10-12 процентов. Это произойдет за счет прибавления аудитории в прошлом году благодаря программе туристического кешбэка. Сейчас эти новые клиенты возвращаются на наши лайнеры. Кроме того, на реки в нынешнюю навигацию вышло максимальное число судов – около 100", – сказал председатель комиссии РСТ по круизам, директор волгоградской компании "Круиз" Алексей Растегаев, слова которого привели в сообщении пресс-службы. Так, например, компания "Водоходъ" вывела в этом году на реки 24 теплохода и одно скоростное судно на воздушной подушке "Бирюса" на Байкале. Как отметил заместитель гендиректора компании Илья Суховольский, слова которого привели в сообщении, это на пять судов больше, чем прошлым летом. Он указал, что компания планирует перевезти в 2023 году около 140 тысяч туристов, что позволит приблизиться к допандемийным показателям. Как отметили в РСТ, спрос на майские праздники оказался ниже ожидаемого, зато на июль и август бронирования идут активно. При этом эксперт союза, гендиректор круизного агрегатора "Инфофлот" Андрей Михайловский указал, что наиболее востребованы у туристов круизы выходного дня. "Это самый ходовой товар в турфирмах. Каждую пятницу десятки лайнеров из разных городов уходят в такие круизы, перевозя тысячи туристов", – сказал Михайловский, которого процитировали в РСТ. Там указали, что на втором месте по массовости и популярности – круизы Москва – Санкт-Петербург. Третье место занимают четырех-пятидневные экскурсионные круизы по городам Золотого кольца по Верхней Волге. Также в первую пятерку входят более продолжительные маршруты по Нижней Волге. По данным "Инфофлота", цены на круизы начинаются от 4,5 тысячи рублей на человека в день. У "Водохода" самый дешевый проданный за последнее время круиз – двухдневный на теплоходе "Михаил Фрунзе" по маршруту Нижний Новгород – Макарьево – Нижний Новгород на 22-23 сентября по цене 5,8 тысячи рублей на человека. А самый дорогой – экспедиционный круиз на "Максиме Горьком" по маршруту Дудинка – Красноярск на 6-17 июля стоимостью 2,6 миллиона рублей на трех человек.

https://ria.ru/20230515/kruiz-1871813688.html

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новости - туризм, нижний новгород, россия, байкал, максим горький, инфофлот, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, достопримечательности