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Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 02.06.2023 (обновлено: 15:10 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875782303.html
Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении
Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.06.2023
Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении
Киев сформировал ударную группировку войск для контрнаступления на запорожском участке фронта, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:19
2023-06-02T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
дмитрий песков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Киев сформировал ударную группировку войск для контрнаступления на запорожском участке фронта, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Формирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено. У них все готово, они ждут отмашки, команды&quot;, — сказал он.Рогов подчеркнул, что российские подразделения готовы дать отпор противнику, для защиты региона выстроили несколько линий глубокоэшелонированной обороны. По его словам, попытка атаковать на этом направлении "станет самоубийством для режима Зеленского и его боевиков".О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
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в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, дмитрий песков, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Дмитрий Песков, Россия, Киев
Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении

Рогов заявил о готовности украинских войск к контрнаступлению на Запорожском направлении

© AFP 2023 / SERGEY SHESTAKУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAK
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Киев сформировал ударную группировку войск для контрнаступления на запорожском участке фронта, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Формирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено. У них все готово, они ждут отмашки, команды", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что российские подразделения готовы дать отпор противнику, для защиты региона выстроили несколько линий глубокоэшелонированной обороны. По его словам, попытка атаковать на этом направлении "станет самоубийством для режима Зеленского и его боевиков".
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
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Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьДмитрий ПесковРоссияКиев
 
 
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