https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875782303.html
Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении
Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.06.2023
Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении
Киев сформировал ударную группировку войск для контрнаступления на запорожском участке фронта, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:19
2023-06-02T14:19
2023-06-02T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
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запорожская область
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Киев сформировал ударную группировку войск для контрнаступления на запорожском участке фронта, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Формирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено. У них все готово, они ждут отмашки, команды", — сказал он.Рогов подчеркнул, что российские подразделения готовы дать отпор противнику, для защиты региона выстроили несколько линий глубокоэшелонированной обороны. По его словам, попытка атаковать на этом направлении "станет самоубийством для режима Зеленского и его боевиков".О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
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Рогов заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении
Рогов заявил о готовности украинских войск к контрнаступлению на Запорожском направлении