https://ria.ru/20230602/kniga-1875759035.html

Путин назвал книгу важным источником просвещения

Путин назвал книгу важным источником просвещения - РИА Новости, 02.06.2023

Путин назвал книгу важным источником просвещения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что книга, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, остаётся важнейшим... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:10

2023-06-02T13:10

2023-06-02T15:30

россия

москва

владимир путин

игорь щеголев

общество

культура

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что книга, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, остаётся важнейшим источником просвещения. "Ведь, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, книга остаётся важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - сказал Путин, его приветствие книжному фестивалю "Красная площадь" прочитал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Глава государства добавил, что фестиваль "Красная площадь" - всегда яркое, долгожданное событие, которое собирает на главной площади Москвы литераторов, представителей издательского, библиотечного дела, культурных, научных и экспертных кругов. Он также отметил, что программа книжного фестиваля в 2023 году богата и разнообразна, она порадует посетителей не только организацией самих мероприятий, но и выступлениями известных творческих коллективов, встречами с начинающими свой профессиональный путь и популярными писателями и поэтами, в том числе из новых регионов РФ. "И конечно, праздник книги - это поистине бесценный подарок для многочисленных любителей чтения ... Уверен, что фестиваль привлечет заинтересованное внимание большого числа специалистов и гостей, будет содействовать популяризации качественной, содержательной литературы и культуры чтения в целом - особенно среди молодежи", - заключил российский лидер.

https://ria.ru/20210924/kniga-1751672558.html

https://ria.ru/20230423/knigi-1866119052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, игорь щеголев, общество