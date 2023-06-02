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Путин назвал книгу важным источником просвещения - РИА Новости, 02.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:10 02.06.2023 (обновлено: 15:30 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/kniga-1875759035.html
Путин назвал книгу важным источником просвещения
Путин назвал книгу важным источником просвещения - РИА Новости, 02.06.2023
Путин назвал книгу важным источником просвещения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что книга, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, остаётся важнейшим... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:10
2023-06-02T15:30
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владимир путин
игорь щеголев
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что книга, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, остаётся важнейшим источником просвещения. "Ведь, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, книга остаётся важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - сказал Путин, его приветствие книжному фестивалю "Красная площадь" прочитал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Глава государства добавил, что фестиваль "Красная площадь" - всегда яркое, долгожданное событие, которое собирает на главной площади Москвы литераторов, представителей издательского, библиотечного дела, культурных, научных и экспертных кругов. Он также отметил, что программа книжного фестиваля в 2023 году богата и разнообразна, она порадует посетителей не только организацией самих мероприятий, но и выступлениями известных творческих коллективов, встречами с начинающими свой профессиональный путь и популярными писателями и поэтами, в том числе из новых регионов РФ. "И конечно, праздник книги - это поистине бесценный подарок для многочисленных любителей чтения ... Уверен, что фестиваль привлечет заинтересованное внимание большого числа специалистов и гостей, будет содействовать популяризации качественной, содержательной литературы и культуры чтения в целом - особенно среди молодежи", - заключил российский лидер.
https://ria.ru/20210924/kniga-1751672558.html
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россия, москва, владимир путин, игорь щеголев, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Игорь Щеголев, Общество, Культура
Путин назвал книгу важным источником просвещения

Путин: несмотря на распространение технологий и СМИ, книга остается источником просвещения

© РИА Новости / Пресс-служба Президента России | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента России
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что книга, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, остаётся важнейшим источником просвещения.
"Ведь, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, книга остаётся важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - сказал Путин, его приветствие книжному фестивалю "Красная площадь" прочитал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.
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Глава государства добавил, что фестиваль "Красная площадь" - всегда яркое, долгожданное событие, которое собирает на главной площади Москвы литераторов, представителей издательского, библиотечного дела, культурных, научных и экспертных кругов.
Он также отметил, что программа книжного фестиваля в 2023 году богата и разнообразна, она порадует посетителей не только организацией самих мероприятий, но и выступлениями известных творческих коллективов, встречами с начинающими свой профессиональный путь и популярными писателями и поэтами, в том числе из новых регионов РФ.
"И конечно, праздник книги - это поистине бесценный подарок для многочисленных любителей чтения ... Уверен, что фестиваль привлечет заинтересованное внимание большого числа специалистов и гостей, будет содействовать популяризации качественной, содержательной литературы и культуры чтения в целом - особенно среди молодежи", - заключил российский лидер.
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