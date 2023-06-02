https://ria.ru/20230602/kitay-1875790148.html

В Кремле заявили, что речи о слепом копировании опыта Китая нет

В Кремле заявили, что речи о слепом копировании опыта Китая нет - РИА Новости, 02.06.2023

В Кремле заявили, что речи о слепом копировании опыта Китая нет

Речи о слепом копировании опыта Китая в вопросах экономики не идет, но у этой страны, безусловно, есть что изучить и перенять с учетом темпов роста и развития,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:43

2023-06-02T14:43

2023-06-02T14:56

китай

россия

дмитрий песков

максим решетников

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Речи о слепом копировании опыта Китая в вопросах экономики не идет, но у этой страны, безусловно, есть что изучить и перенять с учетом темпов роста и развития, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил "Ведомостям", что власти России все больше за последние годы стали учитывать китайский опыт управления экономикой, в частности, по долгосрочному планированию."Учитывать опыт любых стран необходимо и опыт экономического макроменеджмента и микроменеджмента, естественно, нужно изучать во всех странах. Опыт долгосрочного планирования был и у страны, правопреемницей коей Россия является, у Советского Союза. Но, безусловно, этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту, к особенностям нашей страны, здесь не может быть речи о слепом копировании", - сказал Песков.Он добавил, что опыт конкретно Китая, как страны, которая демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире, заслуживает пристального изучения."Опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире, и которая является по многим показателям уже лидирующим государством в мире в области экономики, этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230531/platezhi-1875134566.html

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, дмитрий песков, максим решетников