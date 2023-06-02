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Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ - РИА Новости, 02.06.2023
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12:34 02.06.2023 (обновлено: 13:49 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/kitay-1875743978.html
Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ
Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ - РИА Новости, 02.06.2023
Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ
Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй отверг приписываемые ему с подачи издания The Wall Street Journal заявления по урегулированию на... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:34
2023-06-02T13:49
в мире
китай
украина
россия
сергей лавров
ли хуэй
оон
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ПЕКИН, 2 июн — РИА Новости. Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй отверг приписываемые ему с подачи издания The Wall Street Journal заявления по урегулированию на Украине."Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета The Wall Street Journal, &lt;…&gt; но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", — сказал китайский дипломат на пресс-конференции по итогам своего европейского турне, посвященного поиску решения украинского конфликта.В конце минувшей недели WSJ со ссылкой на "осведомленных западных чиновников" написала, что Ли Хуэй в ходе европейского турне якобы призывал западных союзников Украины добиться немедленного прекращения огня с сохранением за Россией новых регионов.В своей поездке спецпредставитель КНР посетил Россию, Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил мирную инициативу Си Цзиньпина по политическому урегулированию украинского кризиса.На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Китайский спецпредставитель также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В Киеве эту инициативу раскритиковали, назвав ее непродуманной и содержащей лишь общие принципы.
https://ria.ru/20230602/kitay-1875718141.html
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в мире, китай, украина, россия, сергей лавров, ли хуэй, оон
В мире, Китай, Украина, Россия, Сергей Лавров, Ли Хуэй, ООН
Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ

Cпецпредставитель Китая Ли Хуэй опроверг информацию WSJ о его якобы заявлениях по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 июн — РИА Новости. Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй отверг приписываемые ему с подачи издания The Wall Street Journal заявления по урегулированию на Украине.
"Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета The Wall Street Journal, <…> но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", — сказал китайский дипломат на пресс-конференции по итогам своего европейского турне, посвященного поиску решения украинского конфликта.
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В конце минувшей недели WSJ со ссылкой на "осведомленных западных чиновников" написала, что Ли Хуэй в ходе европейского турне якобы призывал западных союзников Украины добиться немедленного прекращения огня с сохранением за Россией новых регионов.
В своей поездке спецпредставитель КНР посетил Россию, Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил мирную инициативу Си Цзиньпина по политическому урегулированию украинского кризиса.
На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Китайский спецпредставитель также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В Киеве эту инициативу раскритиковали, назвав ее непродуманной и содержащей лишь общие принципы.
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