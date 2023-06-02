https://ria.ru/20230602/kitay-1875743978.html

Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ

Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ - РИА Новости, 02.06.2023

Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй отверг приписываемые ему с подачи издания The Wall Street Journal заявления по урегулированию на... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:34

2023-06-02T12:34

2023-06-02T13:49

в мире

китай

украина

россия

сергей лавров

ли хуэй

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ПЕКИН, 2 июн — РИА Новости. Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй отверг приписываемые ему с подачи издания The Wall Street Journal заявления по урегулированию на Украине."Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета The Wall Street Journal, <…> но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", — сказал китайский дипломат на пресс-конференции по итогам своего европейского турне, посвященного поиску решения украинского конфликта.В конце минувшей недели WSJ со ссылкой на "осведомленных западных чиновников" написала, что Ли Хуэй в ходе европейского турне якобы призывал западных союзников Украины добиться немедленного прекращения огня с сохранением за Россией новых регионов.В своей поездке спецпредставитель КНР посетил Россию, Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил мирную инициативу Си Цзиньпина по политическому урегулированию украинского кризиса.На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Китайский спецпредставитель также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В Киеве эту инициативу раскритиковали, назвав ее непродуманной и содержащей лишь общие принципы.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875718141.html

https://ria.ru/20230531/kitay-1875227477.html

китай

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, украина, россия, сергей лавров, ли хуэй, оон