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Названы востребованные у пиратов в мае фильмы - РИА Новости, 02.06.2023
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Культура
 
18:51 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/kino-1875849293.html
Названы востребованные у пиратов в мае фильмы
Названы востребованные у пиратов в мае фильмы - РИА Новости, 02.06.2023
Названы востребованные у пиратов в мае фильмы
Названы востребованные у пиратов в мае фильмы. Рейтинг составила компания F.A.С.С.T. по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК), сообщается на сайте издания. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:51
2023-06-02T18:51
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Названы востребованные у пиратов в мае фильмы. Рейтинг составила компания F.A.С.С.T. по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК), сообщается на сайте издания. Лидер — "Стражи Галактики. Часть 3". На второй строчке — "Подземелья и драконы: Честь среди воров". Бронза у "Ренфилда" с Николасом Кейджем в роли вампира. Четвертым стал боевик "Мизантроп" со звездой "Большой маленькой лжи" Шейлин Вудли. БК подчеркнул, что картина — единственный релиз из топ-10, который легально представлен в отечественном прокате. На пятом месте — "Часовой", на шестом — "Air: Большой прыжок". "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" — седьмые. Восьмой — "Бессмертный", девятый — "Смертельный выстрел". Замыкает десятку "Восстание зловещих мертвецов". "В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством "пираток", спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос", — уточняется в публикации. Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком покажут в российских кинотеатрах.
https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Названы востребованные у пиратов в мае фильмы

"Стражи Галактики. Часть 3" возглавили рейтинг востребованных у пиратов в мае фильмов

© Marvel Studios Inc.(2023)Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 3"
Кадр из фильма Стражи Галактики. Часть 3
© Marvel Studios Inc.(2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Названы востребованные у пиратов в мае фильмы. Рейтинг составила компания F.A.С.С.T. по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК), сообщается на сайте издания.
Лидер — "Стражи Галактики. Часть 3". На второй строчке — "Подземелья и драконы: Честь среди воров". Бронза у "Ренфилда" с Николасом Кейджем в роли вампира.
Четвертым стал боевик "Мизантроп" со звездой "Большой маленькой лжи" Шейлин Вудли. БК подчеркнул, что картина — единственный релиз из топ-10, который легально представлен в отечественном прокате.
На пятом месте — "Часовой", на шестом — "Air: Большой прыжок". "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" — седьмые.
Восьмой — "Бессмертный", девятый — "Смертельный выстрел". Замыкает десятку "Восстание зловещих мертвецов".
«
"В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством "пираток", спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос", — уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком покажут в российских кинотеатрах.
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