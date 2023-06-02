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СМИ: про "Руки Вверх!" снимут кино - РИА Новости, 02.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:56 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/kino-1875727817.html
СМИ: про "Руки Вверх!" снимут кино
СМИ: про "Руки Вверх!" снимут кино - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ: про "Руки Вверх!" снимут кино
Про "Руки Вверх!" снимут кино, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя студии Yellow, Black & White (YBW). РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:56
2023-06-02T12:56
культура
новости культуры
кино и сериалы
музыка
руки вверх! (группа)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Про "Руки Вверх!" снимут кино, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя студии Yellow, Black &amp; White (YBW). "Заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино (ФК) сейчас рассматривается сценарной группой фонда, говорят два источника "Ведомостей", знакомых с обсуждением", — уточняется в публикации. По данным издания, сценарий далек от классического биографического фильма с элементами комедии. В статье также ссылаются на Telegram-канал "Новости кинопроизводства", который указал, что скрипт создадут Сергей Калужанов ("Время первых", "Мира") и Михаил Погосов ("Эскортница", "Последний шанс"). Режиссер — Аскар Узабаев ("Счастье", "Коктейль для звезды"). Пока не объявлялось о том, кто исполнит главные роли и когда состоится премьера ленты. Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате.
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Елена Громова
Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, руки вверх! (группа)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Музыка, Руки Вверх! (группа)
СМИ: про "Руки Вверх!" снимут кино

"Ведомости": про "Руки Вверх!" снимут кино

© Руки Вверх!Группа "Руки Вверх!"
Группа Руки Вверх!
© Руки Вверх!
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Про "Руки Вверх!" снимут кино, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя студии Yellow, Black & White (YBW).
«
"Заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино (ФК) сейчас рассматривается сценарной группой фонда, говорят два источника "Ведомостей", знакомых с обсуждением", — уточняется в публикации.
По данным издания, сценарий далек от классического биографического фильма с элементами комедии.
В статье также ссылаются на Telegram-канал "Новости кинопроизводства", который указал, что скрипт создадут Сергей Калужанов ("Время первых", "Мира") и Михаил Погосов ("Эскортница", "Последний шанс"). Режиссер — Аскар Узабаев ("Счастье", "Коктейль для звезды").
Пока не объявлялось о том, кто исполнит главные роли и когда состоится премьера ленты.
Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате.
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