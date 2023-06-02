https://ria.ru/20230602/kino-1875727817.html

СМИ: про "Руки Вверх!" снимут кино

СМИ: про "Руки Вверх!" снимут кино - РИА Новости, 02.06.2023

СМИ: про "Руки Вверх!" снимут кино

Про "Руки Вверх!" снимут кино, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя студии Yellow, Black & White (YBW). РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:56

2023-06-02T12:56

2023-06-02T12:56

культура

новости культуры

кино и сериалы

музыка

руки вверх! (группа)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Про "Руки Вверх!" снимут кино, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя студии Yellow, Black & White (YBW). "Заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино (ФК) сейчас рассматривается сценарной группой фонда, говорят два источника "Ведомостей", знакомых с обсуждением", — уточняется в публикации. По данным издания, сценарий далек от классического биографического фильма с элементами комедии. В статье также ссылаются на Telegram-канал "Новости кинопроизводства", который указал, что скрипт создадут Сергей Калужанов ("Время первых", "Мира") и Михаил Погосов ("Эскортница", "Последний шанс"). Режиссер — Аскар Узабаев ("Счастье", "Коктейль для звезды"). Пока не объявлялось о том, кто исполнит главные роли и когда состоится премьера ленты. Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате.

https://ria.ru/20230601/serial-1875468763.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, музыка, руки вверх! (группа)