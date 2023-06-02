https://ria.ru/20230602/khotsenko-1875729634.html

Виталий Хоценко проконтролирует ремонт дорог в Омской области

Виталий Хоценко проконтролирует ремонт дорог в Омской области - РИА Новости, 02.06.2023

Виталий Хоценко проконтролирует ремонт дорог в Омской области

Виталий Хоценко лично будет контролировать ремонт дорог в Омской области, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:59

2023-06-02T11:59

2023-06-02T11:59

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Виталий Хоценко лично будет контролировать ремонт дорог в Омской области, рассказали в пресс-службе правительства региона. Врио главы Омской области Виталий Хоценко побывал с рабочим визитом в Таврическом муниципальном районе. Первой точкой визита стал участок автомобильной дороги Омск — Русская Поляна — Харламово протяженностью 19,2 километра. В этом году отремонтируют первую часть дороги длиной 8 километров. Работы должны завершить в середине октября. В 2024 году реконструируют оставшуюся часть дороги. Из областного бюджета на эти цели направят более 420 миллионов рублей. "Глава региона оценил ход работ, побеседовал с представителями подрядной организации. Виталий Хоценко призвал подрядчиков обратить особое внимание на качество выполняемых работ и сроки исполнения контрактных обязательств. Руководителю регионального минтранса Динару Курманову он поручил ежедневно контролировать ход дорожного ремонта", - пояснили в пресс-службе. Автодорогу расширят, укрепят основание и обочины. Также подрядчики должны уложить два слоя нового дорожного покрытия, установить дорожные знаки и остановочные павильоны, нанести разметку. На содержание и восстановление дорог в Таврическом районе в этом году выделили 549 миллионов рублей.​ Речь идет про участок в 4,5 километра дороги Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское и 9-километровый участок дороги Омск — Русская Поляна — Харламово. В этом году также ведутся работы на трассе Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка и на дорогах в райцентре, в селах Пристанское и Харламово. Всего в 2023 году в Омской области отремонтируют 130,4 километра автодорог.

https://ria.ru/20230601/shkoly-1875532603.html

омская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, виталий хоценко