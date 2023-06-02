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"Не меняли 50 лет". В Британии сообщили о катастрофе в стране
"Не меняли 50 лет". В Британии сообщили о катастрофе в стране - РИА Новости, 02.06.2023
"Не меняли 50 лет". В Британии сообщили о катастрофе в стране
Британские военные пожаловались на позорное состояние армии, вооруженной техникой пятидесятилетней давности, пишет обозреватель Express Майкл Ноулз. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T23:13
2023-06-02T23:13
2023-06-02T23:13
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Британские военные пожаловались на позорное состояние армии, вооруженной техникой пятидесятилетней давности, пишет обозреватель Express Майкл Ноулз."Критики предупреждают, что задержки с модернизацией заставили войска полагаться на оборудование, которому более полувека. Глав ведомств призывают предоставить армии современные, передовые системы, поскольку угроза из-за рубежа усиливается", — отмечается в статье.По словам бывшего министра обороны Марка Франсуа, британские солдаты хорошо обучены, но они не всегда получают военную технику, которую "заслуживают". Так, например, боевая машина пехоты Warrior впервые поступила в войска в 1984 году, а основной боевой танк Challenger 2 — в 1998-м."Значительная часть нового оружия теперь приобретается с большим опозданием, либо его стоимость намного превышает бюджет, а это означает, что армии приходится обходиться бронетехникой, которой больше 50 лет", — посетовал бывший министр.По его словам, Лондон не сможет больше оставаться надежным союзником по НАТО, если не займется переоснащением своего силового блока по последнему слову техники.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875871265.html
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политика, лондон, нато, великобритания
Политика, Лондон, НАТО, Великобритания
"Не меняли 50 лет". В Британии сообщили о катастрофе в стране
Express: британская армия находится в ужасном положении из-за 50-летнего оборудования