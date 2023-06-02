https://ria.ru/20230602/katastrofa-1875886487.html

"Не меняли 50 лет". В Британии сообщили о катастрофе в стране

"Не меняли 50 лет". В Британии сообщили о катастрофе в стране - РИА Новости, 02.06.2023

"Не меняли 50 лет". В Британии сообщили о катастрофе в стране

Британские военные пожаловались на позорное состояние армии, вооруженной техникой пятидесятилетней давности, пишет обозреватель Express Майкл Ноулз. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T23:13

2023-06-02T23:13

2023-06-02T23:13

политика

лондон

нато

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535463_0:156:2390:1500_1920x0_80_0_0_045aebc3175bf1b4db33055141704dec.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Британские военные пожаловались на позорное состояние армии, вооруженной техникой пятидесятилетней давности, пишет обозреватель Express Майкл Ноулз."Критики предупреждают, что задержки с модернизацией заставили войска полагаться на оборудование, которому более полувека. Глав ведомств призывают предоставить армии современные, передовые системы, поскольку угроза из-за рубежа усиливается", — отмечается в статье.По словам бывшего министра обороны Марка Франсуа, британские солдаты хорошо обучены, но они не всегда получают военную технику, которую "заслуживают". Так, например, боевая машина пехоты Warrior впервые поступила в войска в 1984 году, а основной боевой танк Challenger 2 — в 1998-м."Значительная часть нового оружия теперь приобретается с большим опозданием, либо его стоимость намного превышает бюджет, а это означает, что армии приходится обходиться бронетехникой, которой больше 50 лет", — посетовал бывший министр.По его словам, Лондон не сможет больше оставаться надежным союзником по НАТО, если не займется переоснащением своего силового блока по последнему слову техники.

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875871265.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, лондон, нато, великобритания