https://ria.ru/20230602/kalvi-1875718364.html

Суд согласился рассмотреть жалобы Калви на приговор без его участия

Суд согласился рассмотреть жалобы Калви на приговор без его участия - РИА Новости, 02.06.2023

Суд согласился рассмотреть жалобы Калви на приговор без его участия

Мосгорсуд согласился рассматривать жалобы американского инвестора Майкла Калви, получившего условный срок за растрату 2,5 миллиардов рублей, без его участия,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:23

2023-06-02T11:23

2023-06-02T11:23

происшествия

россия

москва

майкл калви

московский городской суд

сша

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мосгорсуд согласился рассматривать жалобы американского инвестора Майкла Калви, получившего условный срок за растрату 2,5 миллиардов рублей, без его участия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "У суда есть заявление осужденного Калви, что он отказался от участия в суде апелляционной инстанции", - сказала председатель коллегии. Попросил провести заседание без него и француз Филипп Дельпаль, сообщивший, что получил переводы всех жалоб и протоколов на французский. Тем не менее, в пятницу суд не смог продолжить слушание - один из подсудимых не передал письменного согласия на рассмотрение дела без него, ограничившись устным сообщением через адвоката. Следующее заседание суд назначил на 9 июня, дело начнут рассматривать по существу. Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после отмены меры пресечения. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения. На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

https://ria.ru/20230519/viza-1872843957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, майкл калви, московский городской суд, сша