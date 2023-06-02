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Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро - РИА Новости, 02.06.2023
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Культура
 
08:00 02.06.2023 (обновлено: 08:05 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/kalisotro-1875638149.html
Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро
Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро - РИА Новости, 02.06.2023
Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро
Ровно 280 лет назад в Палермо родился Джузеппе Джованни Батиста Бальзамо — человек, именовавший себя графом Калиостро и вошедший в историю как один из самых... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:00
2023-06-02T08:05
культура
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европа
франция
калиостро
екатерина ii
история
российская империя
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 280 лет назад в Палермо родился Джузеппе Джованни Батиста Бальзамо — человек, именовавший себя графом Калиостро и вошедший в историю как один из самых ярких и невероятно удачливых авантюристов. Он отметился и в Российской империи. О легенде XVIII века — в материале РИА Новости. Неуч и хулиган: с чего начиналась история графа КалиостроВ детстве он был непоседлив и хулиганист — куда больше, чем учебой, интересовался разными трюками и фокусами. Его отец, торговец сукном, думал, что из сына не выйдет ничего путного, он окончит жизнь или в тюрьме, или на плахе. И в целом оказался прав. Для перевоспитания Джузеппе отправили в бенедиктинский монастырь — учиться. Там он ознакомился со многими старинными книгами. Особенно привлекали его труды по химии и медицине. И, вырвавшись на свободу, он решил стать странствующим алхимиком и лекарем.Когда умерла его тетка, носившая звучную фамилию Калиостро, он взял себе это имя, добавив графский титул. Женился на милейшей барышне Лоренце Феличиани, и она на долгие годы стала его помощницей в бесконечных авантюрах. Гастроли по Европе: пустые обещания второй молодости Чета активно колесила по Старому Свету, то в одном, то в другом городе Калиостро приторговывал "тайной философского камня" и многочисленными "эликсирами молодости". Не все снадобья помогали, но эффект плацебо работал: иные итальянские матроны и вправду верили, что от зелий графа они обретают вторую молодость.Однажды Калиостро столкнулся с еще одним великим авантюристом — графом Сен-Жерменом. Тот тоже уверял, что познал секрет вечной жизни и ходит по земле уже тысячу лет. Калиостро позаимствовал у него несколько хитростей: например, научил слуг отвечать на вопросы о собственном возрасте так: "За те триста лет, что я служу графу, он практически не изменился" или "Я поступил к нему на службу, кажется, в год убийства Юлия Цезаря". Многие верили. Слава Калиостро росла, его уже принимали европейские монархи. Дошла очередь и до России. Объятия Екатерины: приключения Калиостро в РоссииМатушка-императрица Екатерина удостоила графа аудиенции, а особенно им заинтересовался всесильный князь Потемкин. Калиостро предложил ему сделку. Светлейший принесет заморскому гостю все свое золото, а тот совершит над ним магический обряд, после чего вес драгметалла увеличится в три раза. За это граф просил треть прибыли. Потемкин согласился.В назначенный день доставили потемкинское золото и взвесили. Калиостро как-то над ним поворожил и запер в хранилище на две недели. Когда золото опять взвесили — о чудо! — его стало больше ровно в три раза! Что именно проделал Калиостро, осталось тайной (может быть, подкупил стражу в хранилище), но награду Потемкин графу выдал.Попался Калиостро на довольно жестоком трюке: он якобы воскресил младенца — новорожденного сына князя Гагарина. Выяснилось, что была подмена, и иностранцу пришлось спешно покинуть Россию. Екатерина II так была возмущена, что написала комедию "Обманщик", которую затем поставили на сцене Эрмитажного театра.Предательство жены и смерть: как закончил жизнь великий мистификатор Когда Калиостро вернулся во Францию, там уже вовсю бушевала революция. Графа обвинили в связях с масонами — такие обвинения в те годы были весьма распространены. Главным свидетелем на процессе выступила жена Калиостро: Лоренца испугалась и все рассказала об аферах мужа. Впрочем, ей это не помогло: ее отправили в монастырь, где она вскоре умерла.А самого Калиостро приговорили к публичному сожжению. Но папа Пий VI помиловал графа, заменив казнь пожизненным заключением. Состоялась даже церемония покаяния: босой и в одной рубахе, со свечой в руках, преступник умолял Бога о прощении — а перед ним на костре сжигали его "магические" книги. Затем его отправили в камеру — настоящий каменный мешок с отверстием в потолке. Там он и провел четыре года. Говорят, что уйти из жизни ему помог один из тюремщиков — передал яд.
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россия, европа, франция, калиостро, екатерина ii, история, российская империя, авантюристы, масоны
Культура, Россия, Европа, Франция, Калиостро, Екатерина II, история, Российская империя, авантюристы, масоны

Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро

© Гостелерадио (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
Кадр из фильма Формула любви
© Гостелерадио (1984)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 280 лет назад в Палермо родился Джузеппе Джованни Батиста Бальзамо — человек, именовавший себя графом Калиостро и вошедший в историю как один из самых ярких и невероятно удачливых авантюристов. Он отметился и в Российской империи. О легенде XVIII века — в материале РИА Новости.
© Public DomainГраф Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо)
Граф Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо)
© Public Domain
Граф Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо)

Неуч и хулиган: с чего начиналась история графа Калиостро

В детстве он был непоседлив и хулиганист — куда больше, чем учебой, интересовался разными трюками и фокусами. Его отец, торговец сукном, думал, что из сына не выйдет ничего путного, он окончит жизнь или в тюрьме, или на плахе. И в целом оказался прав.

Для перевоспитания Джузеппе отправили в бенедиктинский монастырь — учиться. Там он ознакомился со многими старинными книгами. Особенно привлекали его труды по химии и медицине. И, вырвавшись на свободу, он решил стать странствующим алхимиком и лекарем.
© Public domainСтраница из алхимического трактата Рамона Луллия, XVI век
Страница из алхимического трактата Рамона Луллия, 16 век
© Public domain
Страница из алхимического трактата Рамона Луллия, XVI век
Когда умерла его тетка, носившая звучную фамилию Калиостро, он взял себе это имя, добавив графский титул.
Женился на милейшей барышне Лоренце Феличиани, и она на долгие годы стала его помощницей в бесконечных авантюрах.
Жена графа Алессандро Калиостро Лоренца Серафина Феличиани
Жена графа Алессандро Калиостро Лоренца Серафина Феличиани
Жена графа Алессандро Калиостро Лоренца Серафина Феличиани

Гастроли по Европе: пустые обещания второй молодости

Чета активно колесила по Старому Свету, то в одном, то в другом городе Калиостро приторговывал "тайной философского камня" и многочисленными "эликсирами молодости". Не все снадобья помогали, но эффект плацебо работал: иные итальянские матроны и вправду верили, что от зелий графа они обретают вторую молодость.
Однажды Калиостро столкнулся с еще одним великим авантюристом — графом Сен-Жерменом. Тот тоже уверял, что познал секрет вечной жизни и ходит по земле уже тысячу лет.
© Public domainГраф Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо)
Граф Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо)
© Public domain
Граф Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо)
Калиостро позаимствовал у него несколько хитростей: например, научил слуг отвечать на вопросы о собственном возрасте так: "За те триста лет, что я служу графу, он практически не изменился" или "Я поступил к нему на службу, кажется, в год убийства Юлия Цезаря". Многие верили.
Слава Калиостро росла, его уже принимали европейские монархи. Дошла очередь и до России.
CC BY 2.0 / Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla / Иллюстрация XIX века к выступлению Калиостро в Дрездене
Иллюстрация XIX века к выступлению Калиостро в Дрездене - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
CC BY 2.0 / Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla /
Иллюстрация XIX века к выступлению Калиостро в Дрездене

Объятия Екатерины: приключения Калиостро в России

Матушка-императрица Екатерина удостоила графа аудиенции, а особенно им заинтересовался всесильный князь Потемкин. Калиостро предложил ему сделку. Светлейший принесет заморскому гостю все свое золото, а тот совершит над ним магический обряд, после чего вес драгметалла увеличится в три раза. За это граф просил треть прибыли. Потемкин согласился.
В назначенный день доставили потемкинское золото и взвесили. Калиостро как-то над ним поворожил и запер в хранилище на две недели. Когда золото опять взвесили — о чудо! — его стало больше ровно в три раза! Что именно проделал Калиостро, осталось тайной (может быть, подкупил стражу в хранилище), но награду Потемкин графу выдал.
© James GillrayСатира Джеймса Гилрея: Калиостро на масонском собрании в Лондоне в 1786 году
Сатира Джеймса Гилрея на Калиостро на масонском собрании в Лондоне в 1786 году
© James Gillray
Сатира Джеймса Гилрея: Калиостро на масонском собрании в Лондоне в 1786 году
Попался Калиостро на довольно жестоком трюке: он якобы воскресил младенца — новорожденного сына князя Гагарина. Выяснилось, что была подмена, и иностранцу пришлось спешно покинуть Россию.
Екатерина II так была возмущена, что написала комедию "Обманщик", которую затем поставили на сцене Эрмитажного театра.
© Public domainАлессандро Калиостро
Алессандро Калиостро
© Public domain
Алессандро Калиостро

Предательство жены и смерть: как закончил жизнь великий мистификатор

Когда Калиостро вернулся во Францию, там уже вовсю бушевала революция. Графа обвинили в связях с масонами — такие обвинения в те годы были весьма распространены. Главным свидетелем на процессе выступила жена Калиостро: Лоренца испугалась и все рассказала об аферах мужа.
Впрочем, ей это не помогло: ее отправили в монастырь, где она вскоре умерла.
CC BY 4.0 / / Иллюстрированная страница из "Книги по алхимическим процессам и рецептам", XV век
Иллюстрированная страница из книги по алхимическим процессам и рецептам, 15 век - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
CC BY 4.0 / /
Иллюстрированная страница из "Книги по алхимическим процессам и рецептам", XV век
А самого Калиостро приговорили к публичному сожжению. Но папа Пий VI помиловал графа, заменив казнь пожизненным заключением. Состоялась даже церемония покаяния: босой и в одной рубахе, со свечой в руках, преступник умолял Бога о прощении — а перед ним на костре сжигали его "магические" книги.
Затем его отправили в камеру — настоящий каменный мешок с отверстием в потолке. Там он и провел четыре года. Говорят, что уйти из жизни ему помог один из тюремщиков — передал яд.
 
КультураРоссияЕвропаФранцияКалиостроЕкатерина IIисторияРоссийская империяавантюристымасоны
 
 
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