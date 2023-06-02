https://ria.ru/20230602/kalisotro-1875638149.html

Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро

Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро - РИА Новости, 02.06.2023

Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро

Ровно 280 лет назад в Палермо родился Джузеппе Джованни Батиста Бальзамо — человек, именовавший себя графом Калиостро и вошедший в историю как один из самых... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:05

культура

россия

европа

франция

калиостро

екатерина ii

история

российская империя

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 280 лет назад в Палермо родился Джузеппе Джованни Батиста Бальзамо — человек, именовавший себя графом Калиостро и вошедший в историю как один из самых ярких и невероятно удачливых авантюристов. Он отметился и в Российской империи. О легенде XVIII века — в материале РИА Новости. Неуч и хулиган: с чего начиналась история графа КалиостроВ детстве он был непоседлив и хулиганист — куда больше, чем учебой, интересовался разными трюками и фокусами. Его отец, торговец сукном, думал, что из сына не выйдет ничего путного, он окончит жизнь или в тюрьме, или на плахе. И в целом оказался прав. Для перевоспитания Джузеппе отправили в бенедиктинский монастырь — учиться. Там он ознакомился со многими старинными книгами. Особенно привлекали его труды по химии и медицине. И, вырвавшись на свободу, он решил стать странствующим алхимиком и лекарем.Когда умерла его тетка, носившая звучную фамилию Калиостро, он взял себе это имя, добавив графский титул. Женился на милейшей барышне Лоренце Феличиани, и она на долгие годы стала его помощницей в бесконечных авантюрах. Гастроли по Европе: пустые обещания второй молодости Чета активно колесила по Старому Свету, то в одном, то в другом городе Калиостро приторговывал "тайной философского камня" и многочисленными "эликсирами молодости". Не все снадобья помогали, но эффект плацебо работал: иные итальянские матроны и вправду верили, что от зелий графа они обретают вторую молодость.Однажды Калиостро столкнулся с еще одним великим авантюристом — графом Сен-Жерменом. Тот тоже уверял, что познал секрет вечной жизни и ходит по земле уже тысячу лет. Калиостро позаимствовал у него несколько хитростей: например, научил слуг отвечать на вопросы о собственном возрасте так: "За те триста лет, что я служу графу, он практически не изменился" или "Я поступил к нему на службу, кажется, в год убийства Юлия Цезаря". Многие верили. Слава Калиостро росла, его уже принимали европейские монархи. Дошла очередь и до России. Объятия Екатерины: приключения Калиостро в РоссииМатушка-императрица Екатерина удостоила графа аудиенции, а особенно им заинтересовался всесильный князь Потемкин. Калиостро предложил ему сделку. Светлейший принесет заморскому гостю все свое золото, а тот совершит над ним магический обряд, после чего вес драгметалла увеличится в три раза. За это граф просил треть прибыли. Потемкин согласился.В назначенный день доставили потемкинское золото и взвесили. Калиостро как-то над ним поворожил и запер в хранилище на две недели. Когда золото опять взвесили — о чудо! — его стало больше ровно в три раза! Что именно проделал Калиостро, осталось тайной (может быть, подкупил стражу в хранилище), но награду Потемкин графу выдал.Попался Калиостро на довольно жестоком трюке: он якобы воскресил младенца — новорожденного сына князя Гагарина. Выяснилось, что была подмена, и иностранцу пришлось спешно покинуть Россию. Екатерина II так была возмущена, что написала комедию "Обманщик", которую затем поставили на сцене Эрмитажного театра.Предательство жены и смерть: как закончил жизнь великий мистификатор Когда Калиостро вернулся во Францию, там уже вовсю бушевала революция. Графа обвинили в связях с масонами — такие обвинения в те годы были весьма распространены. Главным свидетелем на процессе выступила жена Калиостро: Лоренца испугалась и все рассказала об аферах мужа. Впрочем, ей это не помогло: ее отправили в монастырь, где она вскоре умерла.А самого Калиостро приговорили к публичному сожжению. Но папа Пий VI помиловал графа, заменив казнь пожизненным заключением. Состоялась даже церемония покаяния: босой и в одной рубахе, со свечой в руках, преступник умолял Бога о прощении — а перед ним на костре сжигали его "магические" книги. Затем его отправили в камеру — настоящий каменный мешок с отверстием в потолке. Там он и провел четыре года. Говорят, что уйти из жизни ему помог один из тюремщиков — передал яд.

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, европа, франция, калиостро, екатерина ii, история, российская империя, авантюристы, масоны