https://ria.ru/20230602/kalisotro-1875638149.html
Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро
Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро - РИА Новости, 02.06.2023
Масон и авантюрист: чем удивил имперскую Россию граф Калиостро
Ровно 280 лет назад в Палермо родился Джузеппе Джованни Батиста Бальзамо — человек, именовавший себя графом Калиостро и вошедший в историю как один из самых... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:00
2023-06-02T08:00
2023-06-02T08:05
культура
россия
европа
франция
калиостро
екатерина ii
история
российская империя
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 280 лет назад в Палермо родился Джузеппе Джованни Батиста Бальзамо — человек, именовавший себя графом Калиостро и вошедший в историю как один из самых ярких и невероятно удачливых авантюристов. Он отметился и в Российской империи. О легенде XVIII века — в материале РИА Новости. Неуч и хулиган: с чего начиналась история графа КалиостроВ детстве он был непоседлив и хулиганист — куда больше, чем учебой, интересовался разными трюками и фокусами. Его отец, торговец сукном, думал, что из сына не выйдет ничего путного, он окончит жизнь или в тюрьме, или на плахе. И в целом оказался прав. Для перевоспитания Джузеппе отправили в бенедиктинский монастырь — учиться. Там он ознакомился со многими старинными книгами. Особенно привлекали его труды по химии и медицине. И, вырвавшись на свободу, он решил стать странствующим алхимиком и лекарем.Когда умерла его тетка, носившая звучную фамилию Калиостро, он взял себе это имя, добавив графский титул. Женился на милейшей барышне Лоренце Феличиани, и она на долгие годы стала его помощницей в бесконечных авантюрах. Гастроли по Европе: пустые обещания второй молодости Чета активно колесила по Старому Свету, то в одном, то в другом городе Калиостро приторговывал "тайной философского камня" и многочисленными "эликсирами молодости". Не все снадобья помогали, но эффект плацебо работал: иные итальянские матроны и вправду верили, что от зелий графа они обретают вторую молодость.Однажды Калиостро столкнулся с еще одним великим авантюристом — графом Сен-Жерменом. Тот тоже уверял, что познал секрет вечной жизни и ходит по земле уже тысячу лет. Калиостро позаимствовал у него несколько хитростей: например, научил слуг отвечать на вопросы о собственном возрасте так: "За те триста лет, что я служу графу, он практически не изменился" или "Я поступил к нему на службу, кажется, в год убийства Юлия Цезаря". Многие верили. Слава Калиостро росла, его уже принимали европейские монархи. Дошла очередь и до России. Объятия Екатерины: приключения Калиостро в РоссииМатушка-императрица Екатерина удостоила графа аудиенции, а особенно им заинтересовался всесильный князь Потемкин. Калиостро предложил ему сделку. Светлейший принесет заморскому гостю все свое золото, а тот совершит над ним магический обряд, после чего вес драгметалла увеличится в три раза. За это граф просил треть прибыли. Потемкин согласился.В назначенный день доставили потемкинское золото и взвесили. Калиостро как-то над ним поворожил и запер в хранилище на две недели. Когда золото опять взвесили — о чудо! — его стало больше ровно в три раза! Что именно проделал Калиостро, осталось тайной (может быть, подкупил стражу в хранилище), но награду Потемкин графу выдал.Попался Калиостро на довольно жестоком трюке: он якобы воскресил младенца — новорожденного сына князя Гагарина. Выяснилось, что была подмена, и иностранцу пришлось спешно покинуть Россию. Екатерина II так была возмущена, что написала комедию "Обманщик", которую затем поставили на сцене Эрмитажного театра.Предательство жены и смерть: как закончил жизнь великий мистификатор Когда Калиостро вернулся во Францию, там уже вовсю бушевала революция. Графа обвинили в связях с масонами — такие обвинения в те годы были весьма распространены. Главным свидетелем на процессе выступила жена Калиостро: Лоренца испугалась и все рассказала об аферах мужа. Впрочем, ей это не помогло: ее отправили в монастырь, где она вскоре умерла.А самого Калиостро приговорили к публичному сожжению. Но папа Пий VI помиловал графа, заменив казнь пожизненным заключением. Состоялась даже церемония покаяния: босой и в одной рубахе, со свечой в руках, преступник умолял Бога о прощении — а перед ним на костре сжигали его "магические" книги. Затем его отправили в камеру — настоящий каменный мешок с отверстием в потолке. Там он и провел четыре года. Говорят, что уйти из жизни ему помог один из тюремщиков — передал яд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, франция, калиостро, екатерина ii, история, российская империя, авантюристы, масоны
Культура, Россия, Европа, Франция, Калиостро, Екатерина II, история, Российская империя, авантюристы, масоны
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 280 лет назад в Палермо родился Джузеппе Джованни Батиста Бальзамо — человек, именовавший себя графом Калиостро и вошедший в историю как один из самых ярких и невероятно удачливых авантюристов. Он отметился и в Российской империи. О легенде XVIII века — в материале РИА Новости.
Неуч и хулиган: с чего начиналась история графа Калиостро
В детстве он был непоседлив и хулиганист — куда больше, чем учебой, интересовался разными трюками и фокусами. Его отец, торговец сукном, думал, что из сына не выйдет ничего путного, он окончит жизнь или в тюрьме, или на плахе. И в целом оказался прав.
Для перевоспитания Джузеппе отправили в бенедиктинский монастырь — учиться. Там он ознакомился со многими старинными книгами. Особенно привлекали его труды по химии и медицине. И, вырвавшись на свободу, он решил стать странствующим алхимиком и лекарем.
Когда умерла его тетка, носившая звучную фамилию Калиостро, он взял себе это имя, добавив графский титул.
Женился на милейшей барышне Лоренце Феличиани, и она на долгие годы стала его помощницей в бесконечных авантюрах.
Гастроли по Европе: пустые обещания второй молодости
Чета активно колесила по Старому Свету, то в одном, то в другом городе Калиостро приторговывал "тайной философского камня" и многочисленными "эликсирами молодости". Не все снадобья помогали, но эффект плацебо работал: иные итальянские матроны и вправду верили, что от зелий графа они обретают вторую молодость.
Однажды Калиостро столкнулся с еще одним великим авантюристом — графом Сен-Жерменом. Тот тоже уверял, что познал секрет вечной жизни и ходит по земле уже тысячу лет.
Калиостро позаимствовал у него несколько хитростей: например, научил слуг отвечать на вопросы о собственном возрасте так: "За те триста лет, что я служу графу, он практически не изменился" или "Я поступил к нему на службу, кажется, в год убийства Юлия Цезаря". Многие верили.
Слава Калиостро росла, его уже принимали европейские монархи. Дошла очередь и до России.
Объятия Екатерины: приключения Калиостро в России
Матушка-императрица Екатерина удостоила графа аудиенции, а особенно им заинтересовался всесильный князь Потемкин. Калиостро предложил ему сделку. Светлейший принесет заморскому гостю все свое золото, а тот совершит над ним магический обряд, после чего вес драгметалла увеличится в три раза. За это граф просил треть прибыли. Потемкин согласился.
В назначенный день доставили потемкинское золото и взвесили. Калиостро как-то над ним поворожил и запер в хранилище на две недели. Когда золото опять взвесили — о чудо! — его стало больше ровно в три раза! Что именно проделал Калиостро, осталось тайной (может быть, подкупил стражу в хранилище), но награду Потемкин графу выдал.
Попался Калиостро на довольно жестоком трюке: он якобы воскресил младенца — новорожденного сына князя Гагарина. Выяснилось, что была подмена, и иностранцу пришлось спешно покинуть Россию.
Екатерина II так была возмущена, что написала комедию "Обманщик", которую затем поставили на сцене Эрмитажного театра.
Предательство жены и смерть: как закончил жизнь великий мистификатор
Когда Калиостро вернулся во Францию, там уже вовсю бушевала революция. Графа обвинили в связях с масонами — такие обвинения в те годы были весьма распространены. Главным свидетелем на процессе выступила жена Калиостро: Лоренца испугалась и все рассказала об аферах мужа.
Впрочем, ей это не помогло: ее отправили в монастырь, где она вскоре умерла.
А самого Калиостро приговорили к публичному сожжению. Но папа Пий VI помиловал графа, заменив казнь пожизненным заключением. Состоялась даже церемония покаяния: босой и в одной рубахе, со свечой в руках, преступник умолял Бога о прощении — а перед ним на костре сжигали его "магические" книги.
Затем его отправили в камеру — настоящий каменный мешок с отверстием в потолке. Там он и провел четыре года. Говорят, что уйти из жизни ему помог один из тюремщиков — передал яд.