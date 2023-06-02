https://ria.ru/20230602/izdevatelstva-1875685729.html
Красноярец, измывавшийся над беременной подругой, получил 5,5 года колонии
Красноярец, измывавшийся над беременной подругой, получил 5,5 года колонии - РИА Новости, 02.06.2023
Красноярец, измывавшийся над беременной подругой, получил 5,5 года колонии
Житель Красноярска, обливший зеленкой беременную женщину и лишавший ее свободы, приговорен к 5,5 года колонии, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:56
2023-06-02T06:56
2023-06-02T10:26
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Житель Красноярска, обливший зеленкой беременную женщину и лишавший ее свободы, приговорен к 5,5 года колонии, сообщает региональный главк СК.Ранее сообщалось, что в ноябре в соцсетях и СМИ появилось видео с издевательствами над женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с девушкой, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к ролику, конфликт произошел из-за ревности."В Красноярске вынесен приговор мужчине, признанному виновным в истязании, угрозе убийством и незаконном лишении свободы беременной женщины. <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.В прокуратуре региона пояснили, что в ноябре мужчина напал с ножом на беременную женщину у подъезда схватил за шею, приставил нож и затащил в квартиру знакомого. Там он незаконно ее удерживал и истязал: облил зеленкой, обрил и жестоко избил. Все происходящее мужчина снимал на камеру, видеозапись выложил в интернет.
https://ria.ru/20230531/domogatelstva-1875425359.html
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярец, измывавшийся над беременной подругой, получил 5,5 года колонии
СК: красноярец, измывавшийся над беременной подругой, получил 5,5 года колонии
КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Житель Красноярска, обливший зеленкой беременную женщину и лишавший ее свободы, приговорен к 5,5 года колонии, сообщает региональный главк СК.
Ранее сообщалось, что в ноябре в соцсетях и СМИ появилось видео с издевательствами над женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с девушкой, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к ролику, конфликт произошел из-за ревности.
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"В Красноярске вынесен приговор мужчине, признанному виновным в истязании, угрозе убийством и незаконном лишении свободы беременной женщины. <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.
В прокуратуре региона пояснили, что в ноябре мужчина напал с ножом на беременную женщину у подъезда схватил за шею, приставил нож и затащил в квартиру знакомого. Там он незаконно ее удерживал и истязал: облил зеленкой, обрил и жестоко избил. Все происходящее мужчина снимал на камеру, видеозапись выложил в интернет.
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