https://ria.ru/20230602/izdevatelstva-1875685729.html

Красноярец, измывавшийся над беременной подругой, получил 5,5 года колонии

Красноярец, измывавшийся над беременной подругой, получил 5,5 года колонии - РИА Новости, 02.06.2023

Красноярец, измывавшийся над беременной подругой, получил 5,5 года колонии

Житель Красноярска, обливший зеленкой беременную женщину и лишавший ее свободы, приговорен к 5,5 года колонии, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:56

2023-06-02T06:56

2023-06-02T10:26

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Житель Красноярска, обливший зеленкой беременную женщину и лишавший ее свободы, приговорен к 5,5 года колонии, сообщает региональный главк СК.Ранее сообщалось, что в ноябре в соцсетях и СМИ появилось видео с издевательствами над женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с девушкой, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к ролику, конфликт произошел из-за ревности."В Красноярске вынесен приговор мужчине, признанному виновным в истязании, угрозе убийством и незаконном лишении свободы беременной женщины. <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.В прокуратуре региона пояснили, что в ноябре мужчина напал с ножом на беременную женщину у подъезда схватил за шею, приставил нож и затащил в квартиру знакомого. Там он незаконно ее удерживал и истязал: облил зеленкой, обрил и жестоко избил. Все происходящее мужчина снимал на камеру, видеозапись выложил в интернет.

https://ria.ru/20230531/domogatelstva-1875425359.html

https://ria.ru/20230601/rosimuschestvo-1875495657.html

красноярск

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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)