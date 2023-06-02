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Восемь стран подтвердили участие в коалиции по истребителям, заявил Киев - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/istrebiteli-1875714511.html
Восемь стран подтвердили участие в коалиции по истребителям, заявил Киев
Восемь стран подтвердили участие в коалиции по истребителям, заявил Киев - РИА Новости, 02.06.2023
Восемь стран подтвердили участие в коалиции по истребителям, заявил Киев
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что уже восемь европейских государств подтвердили участие в коалиции по истребителям для Украины. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:09
2023-06-02T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что уже восемь европейских государств подтвердили участие в коалиции по истребителям для Украины. В четверг Зеленский сообщил, что Киев будет работать над официальным решением о создании "коалиции боевых самолетов" на следующей встрече в формате "Рамштайн". На пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе он заявил, что предоставить Киеву истребители готово большое количество стран. "Оформилась основа европейской части коалиции при участии уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже согласовано отдельное совместное заявление по этому поводу", - приводит слова Жовквы украинское издание "Европейская правда". По его словам, по итогам поездки Зеленского в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества были предприняты шаги для ускорения подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
https://ria.ru/20230601/germaniya-1875668418.html
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в мире, украина, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, F-16
Восемь стран подтвердили участие в коалиции по истребителям, заявил Киев

Офис Зеленского заявил, что восемь стран подтвердили участие в коалиции по истребителям

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что уже восемь европейских государств подтвердили участие в коалиции по истребителям для Украины.
В четверг Зеленский сообщил, что Киев будет работать над официальным решением о создании "коалиции боевых самолетов" на следующей встрече в формате "Рамштайн". На пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе он заявил, что предоставить Киеву истребители готово большое количество стран.
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"Оформилась основа европейской части коалиции при участии уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже согласовано отдельное совместное заявление по этому поводу", - приводит слова Жовквы украинское издание "Европейская правда".
По его словам, по итогам поездки Зеленского в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества были предприняты шаги для ускорения подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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