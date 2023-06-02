https://ria.ru/20230602/indiya-1875862755.html
СМИ: в Индии при столкновении поездов погибли не менее 30 человек
СМИ: в Индии при столкновении поездов погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ: в Индии при столкновении поездов погибли не менее 30 человек
Не менее 30 человек погибли, по первоначальным данным, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:12
2023-06-02T19:12
2023-06-02T19:12
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Не менее 30 человек погибли, по первоначальным данным, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Hindustan Times.Ранее сообщалось, что травмы в результате столкновения поездов получили как минимум 179 человек.Столкновение поездов произошло около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда.Начальник пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был поднят по тревоге.В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда, уточняет телеканал.
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индия, в мире, ченнаи
СМИ: в Индии при столкновении поездов погибли не менее 30 человек
Hindustan Times: в Индии при столкновении двух поездов погибли не менее 30 человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости.
Не менее 30 человек погибли, по первоначальным данным, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Hindustan Times.
Ранее сообщалось, что травмы в результате столкновения поездов получили как минимум 179 человек.
Столкновение поездов произошло около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи
. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда.
Начальник пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был поднят по тревоге.
В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда, уточняет телеканал.
В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом