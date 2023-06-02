https://ria.ru/20230602/gumpomosch-1875745259.html
Новгородская область отправит в зону СВО десять тонн гуманитарного груза
Новгородская область отправит в зону СВО десять тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 02.06.2023
Новгородская область отправит в зону СВО десять тонн гуманитарного груза
Новгородская область отправляет бойцам в зону проведения спецоперации около 10 тонн гуманитарного груза, он был собран по заявкам военнослужащих, рассказал... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:38
2023-06-02T12:38
2023-06-02T12:48
надежные люди
новгородская область
андрей данилов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Новгородская область отправляет бойцам в зону проведения спецоперации около 10 тонн гуманитарного груза, он был собран по заявкам военнослужащих, рассказал руководитель администрации губернатора Андрей Данилов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Бойцы специальной военной операции вновь получат около 10 тонн гуманитарного груза от Новгородской области. По заявкам военнослужащих правительство региона приобрело и направило бойцам квадрокоптер, коллиматорные прицелы, бинокли, фонари, подавители связи, видеорегистраторы, фотоловушки, оптические приводы", - сообщил Данилов. Также была закуплена необходимая офисная техника и канцелярские товары, в том числе принтеры, проекторы и экраны. Есть в грузе и наборы строительных инструментов, 400 кг гвоздей, 20 литров моторного масла и 60 пластмассовых фляг вместимостью 20 и 30 литров. Помимо этого, по словам Данилова, от министерства обороны направлен интерактивный телевизор, а от министерства здравоохранения – различные медикаменты. Новгородские предприниматели, социальные фонды, родственники военнослужащих и неравнодушные граждане также по заявкам на свои средства приобрели всё самое необходимое - автозапчасти, автошины, генераторы, продовольствие, предметы личной гигиены, вещи. Ранее, в конце апреля, из Новгородской области был отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной помощи бойцам СВО.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей данилов
Надежные люди, Новгородская область, Андрей Данилов
Новгородская область отправит в зону СВО десять тонн гуманитарного груза
Новгородская область отправит бойцам СВО десять тонн гуманитарного груза
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июн – РИА Новости.
Новгородская область отправляет бойцам в зону проведения спецоперации около 10 тонн гуманитарного груза, он был собран по заявкам военнослужащих, рассказал руководитель администрации губернатора Андрей Данилов на своей странице
в соцсети "ВКонтакте".
"Бойцы специальной военной операции вновь получат около 10 тонн гуманитарного груза от Новгородской области. По заявкам военнослужащих правительство региона приобрело и направило бойцам квадрокоптер, коллиматорные прицелы, бинокли, фонари, подавители связи, видеорегистраторы, фотоловушки, оптические приводы", - сообщил Данилов.
Также была закуплена необходимая офисная техника и канцелярские товары, в том числе принтеры, проекторы и экраны. Есть в грузе и наборы строительных инструментов, 400 кг гвоздей, 20 литров моторного масла и 60 пластмассовых фляг вместимостью 20 и 30 литров.
Помимо этого, по словам Данилова, от министерства обороны направлен интерактивный телевизор, а от министерства здравоохранения – различные медикаменты. Новгородские предприниматели, социальные фонды, родственники военнослужащих и неравнодушные граждане также по заявкам на свои средства приобрели всё самое необходимое - автозапчасти, автошины, генераторы, продовольствие, предметы личной гигиены, вещи. Ранее, в конце апреля, из Новгородской области был отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной помощи бойцам СВО.
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