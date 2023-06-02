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Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию

Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию - РИА Новости, 02.06.2023

Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию

Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию согласно обновленному плану полетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:58

2023-06-02T10:58

2023-06-02T10:58

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию согласно обновленному плану полетов, сообщает АТОР.Так, исходя из расписания аэропортов, полеты из Сочи в Тбилиси теперь запланированы с 15 июня – они будут выполняться по понедельникам и четвергам.Старт полетной программы из Москвы в Кутаиси назначен на 16 июня. Рейсы предполагаются трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.Билетов в продаже на рейсы по этим направлениям пока нет.Ранее заявлялось, что авиакомпания начнет выполнять полеты в Грузию со 2 июня.Эксперты отмечают, что если Red Wings сможет дать хорошие цены на перелеты в Кутаиси, то этот аэропорт может конкурировать с Ереваном или Стамбулом в качестве пересадочного узла в другие страны, особенно в Европу.

https://ria.ru/20230525/gruziya-1873689308.html

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новости - туризм, грузия, сочи, тбилиси, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм