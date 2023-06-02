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Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию - РИА Новости, 02.06.2023
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Туризм
 
10:58 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/gruziya-1875710627.html
Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию
Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию - РИА Новости, 02.06.2023
Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию
Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию согласно обновленному плану полетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:58
2023-06-02T10:58
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию согласно обновленному плану полетов, сообщает АТОР.Так, исходя из расписания аэропортов, полеты из Сочи в Тбилиси теперь запланированы с 15 июня – они будут выполняться по понедельникам и четвергам.Старт полетной программы из Москвы в Кутаиси назначен на 16 июня. Рейсы предполагаются трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.Билетов в продаже на рейсы по этим направлениям пока нет.Ранее заявлялось, что авиакомпания начнет выполнять полеты в Грузию со 2 июня.Эксперты отмечают, что если Red Wings сможет дать хорошие цены на перелеты в Кутаиси, то этот аэропорт может конкурировать с Ереваном или Стамбулом в качестве пересадочного узла в другие страны, особенно в Европу.
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новости - туризм, грузия, сочи, тбилиси, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Сочи, Тбилиси, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Туризм
Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию

Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию согласно обновленному плану полетов, сообщает АТОР.
Так, исходя из расписания аэропортов, полеты из Сочи в Тбилиси теперь запланированы с 15 июня – они будут выполняться по понедельникам и четвергам.
Старт полетной программы из Москвы в Кутаиси назначен на 16 июня. Рейсы предполагаются трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Билетов в продаже на рейсы по этим направлениям пока нет.
Ранее заявлялось, что авиакомпания начнет выполнять полеты в Грузию со 2 июня.
Эксперты отмечают, что если Red Wings сможет дать хорошие цены на перелеты в Кутаиси, то этот аэропорт может конкурировать с Ереваном или Стамбулом в качестве пересадочного узла в другие страны, особенно в Европу.
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