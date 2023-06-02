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Москвичей предупредили о дождях с грозами - РИА Новости, 02.06.2023
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08:21 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/grozy-1875690190.html
Москвичей предупредили о дождях с грозами
Москвичей предупредили о дождях с грозами - РИА Новости, 02.06.2023
Москвичей предупредили о дождях с грозами
Дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:21
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погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура в Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, в Подмосковье - плюс 20 - плюс 25. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, во второй половине дня порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230601/vesna-1875456241.html
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичей предупредили о дождях с грозами

В Москве в пятницу ожидаются дожди, грозы и до плюс 24 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура в Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, в Подмосковье - плюс 20 - плюс 25. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, во второй половине дня порывистый", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба.
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