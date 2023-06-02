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Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику - РИА Новости, 02.06.2023
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16:07 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/grafik-1875819230.html
Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику
Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику - РИА Новости, 02.06.2023
Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику
Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:07
2023-06-02T16:07
кемеровская область
сергей цивилев
сдс-уголь
сибирская угольная энергетическая компания
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КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику, сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе губернатора Сергея Цивилева для матерей Кузбасса до конца лета по пятницам вновь введен сокращенный рабочий день. Теперь последний рабочий день недели у женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство), будет длиться с 08.30 до 15.00. При этом сохраняется средний заработок", – говорится в сообщении. "В Кузбассе всегда в особом приоритете – поддержка материнства и детства, семейных ценностей. В современных условиях, когда в большинстве случаев оба родителя заняты на работе, трудно выделять достаточно времени на воспитание подрастающего поколения. А в летний период, когда дети обычно уже завершили учебу в школе, им требуется особое внимание со стороны взрослых. Поэтому было принято такое решение", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Губернатор рекомендовал руководителям органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности применить практику введения сокращенной рабочей недели в летний период для своих сотрудниц. Бюджетные организации региона также ввели сокращенный рабочий день для матерей. Это сделали и крупные предприятия области. Среди них "Кемеровская горэлектросеть", "Завод по ремонту горношахтного оборудования", "СДС-Уголь", "СУЭК-Кузбасс", АО "Черниговец" и другие. Уточняется, что сокращенный рабочий день по пятницам вводится до 31 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230602/semenov-1875692568.html
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кемеровская область, сергей цивилев, сдс-уголь, сибирская угольная энергетическая компания
Кемеровская область, Сергей Цивилев, СДС-Уголь, Сибирская угольная энергетическая компания

Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗдания областной администрации в Кемерово
Здания областной администрации в Кемерово - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Здания областной администрации в Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По инициативе губернатора Сергея Цивилева для матерей Кузбасса до конца лета по пятницам вновь введен сокращенный рабочий день. Теперь последний рабочий день недели у женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство), будет длиться с 08.30 до 15.00. При этом сохраняется средний заработок", – говорится в сообщении.
"В Кузбассе всегда в особом приоритете – поддержка материнства и детства, семейных ценностей. В современных условиях, когда в большинстве случаев оба родителя заняты на работе, трудно выделять достаточно времени на воспитание подрастающего поколения. А в летний период, когда дети обычно уже завершили учебу в школе, им требуется особое внимание со стороны взрослых. Поэтому было принято такое решение", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Губернатор рекомендовал руководителям органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности применить практику введения сокращенной рабочей недели в летний период для своих сотрудниц.
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Бюджетные организации региона также ввели сокращенный рабочий день для матерей. Это сделали и крупные предприятия области. Среди них "Кемеровская горэлектросеть", "Завод по ремонту горношахтного оборудования", "СДС-Уголь", "СУЭК-Кузбасс", АО "Черниговец" и другие.
Уточняется, что сокращенный рабочий день по пятницам вводится до 31 августа 2023 года.
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевСДС-УгольСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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