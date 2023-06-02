https://ria.ru/20230602/gorlovka-1875842453.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 16.55 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:20
2023-06-02T17:20
2023-06-02T17:20
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875827200.html
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875703023.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО