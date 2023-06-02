Финал шоу "Голос" состоится второго июня

Финал 11 сезона шоу "Голос" состоится второго июня на Первом канале
"Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз – титул лучшего голоса страны", – говорится в сообщении.
"Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз – титул лучшего голоса страны", – говорится в сообщении.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.