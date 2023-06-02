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Финал шоу "Голос" состоится второго июня - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
05:38 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/golos-1875592114.html
Финал шоу "Голос" состоится второго июня
Финал шоу "Голос" состоится второго июня - РИА Новости, 02.06.2023
Финал шоу "Голос" состоится второго июня
Финал 11 сезона шоу "Голос" состоится второго июня, сообщает Первый канал. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T05:38
2023-06-02T05:38
шоубиз
"голос"
полина гагарина
владимир пресняков
яна чурикова
баста (василий вакуленко)
первый канал (телеканал)
музыка
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Финал 11 сезона шоу "Голос" состоится второго июня, сообщает Первый канал. &quot;Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз – титул лучшего голоса страны&quot;, – говорится в сообщении.Финалистками сезона стали исполнительницы Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Виктория Соломахина и Людмила Серебрякова. Зрителям предстоит выбрать победительницу при помощи свободного голосования в прямом эфире.Премьера 11 сезона шоу "Голос" состоялась третьего марта. Наставниками проекта стали рэпер Баста (Василий Вакуленко), исполнители Антон Беляев, Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Место ведущей заняла теледива Яна Чурикова. В ноябре актер и шоумен Дмитрий Нагиев уточнил, что не вернется в ближайшее время в шоу "Голос". Он отметил, что согласовал творческий отпуск с руководством передачи.
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"голос", полина гагарина, владимир пресняков, яна чурикова, баста (василий вакуленко), первый канал (телеканал), музыка, знаменитости
Шоубиз, "Голос", Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Яна Чурикова, Баста (Василий Вакуленко), Первый канал (телеканал), Музыка, Знаменитости
Финал шоу "Голос" состоится второго июня

Финал 11 сезона шоу "Голос" состоится второго июня на Первом канале

© Фото предоставлено Первым каналомСъемки 11-ого сезона шоу "Голос"
Съемки 11-ого сезона шоу Голос
© Фото предоставлено Первым каналом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Финал 11 сезона шоу "Голос" состоится второго июня, сообщает Первый канал.
«

"Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз – титул лучшего голоса страны", – говорится в сообщении.

Финалистками сезона стали исполнительницы Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Виктория Соломахина и Людмила Серебрякова. Зрителям предстоит выбрать победительницу при помощи свободного голосования в прямом эфире.
Премьера 11 сезона шоу "Голос" состоялась третьего марта. Наставниками проекта стали рэпер Баста (Василий Вакуленко), исполнители Антон Беляев, Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Место ведущей заняла теледива Яна Чурикова.
В ноябре актер и шоумен Дмитрий Нагиев уточнил, что не вернется в ближайшее время в шоу "Голос". Он отметил, что согласовал творческий отпуск с руководством передачи.
Владимир Пресняков
Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос"
6 апреля, 00:08
 
Шоубиз"Голос"Полина ГагаринаВладимир ПресняковЯна ЧуриковаБаста (Василий Вакуленко)Первый канал (телеканал)МузыкаЗнаменитости
 
 
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