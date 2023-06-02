https://ria.ru/20230602/gaz-1875704234.html

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края нашли месторождение газа

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края нашли месторождение газа - РИА Новости, 02.06.2023

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края нашли месторождение газа

Образцы газа, найденного в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, направлены на экспертизу, предполагается, что его качество может оказаться высоким,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:30

2023-06-02T10:30

2023-06-02T10:30

экономика

верхнебуреинский район

александровское

михаил дегтярев

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 2 июн - РИА Новости. Образцы газа, найденного в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, направлены на экспертизу, предполагается, что его качество может оказаться высоким, сообщает правительство региона. По данным местных властей, на территории Адниканского месторождения в Верхнебуреинском районе реализуется инвестиционный проект по строительству завода сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 1,5 тонны в час. Расконсервация скважины началась весной, в конце мая подтвердилось наличие газа. "Газ был направлен на анализ химического состава. И, как предварительно отметили специалисты, осматривавшие пробы, он может оказаться хорошего качества", - говорится в сообщении. Как сообщает минэкономразвития края, после того, как подтвердится качество, нужно будет исследовать скважину и определить с какой именно глубины подавать газ. Затем можно будет приступать к строительству мини-заводов по сжижению газа. Проект состоит из нескольких этапов, реализация каждого будет зависеть от финансирования, уточняет министерство. Отмечается, что добывать газ в Хабаровском крае будут впервые. Сопровождать инвестора по принципу "одного окна" и оказывать любую возможную поддержку глава региона Михаил Дегтярев поручил АНО "Агентству привлечения инвестиций и развития инноваций" (добивается того, чтобы территория проекта была расширена до преференциального режима ТОР -ред.). По словам Дегтярева, в первую очередь постараются перевести на газ энергетику самого района и избавиться от старых угольных котельных. Инвестор - ООО "Дальгазресурс" и его дочерняя компания ООО "Адникан СПГ" - планирует набрать более 600 сотрудников. На первом этапе построят мини-заводы СПГ блочно-контейнерного типа на месторождении с мощностью 6 тонн в час - должны появиться до 2026 года. В этот период предполагается провести доразведку Дубликанской и Солонийской структур. Второй этап проекта - строительство заводов мощностью 18 тонн в час, изготовление контейнер-цистерн и доразведку Александровской и Ургальской структур. На третьем этапе речь идет о строительстве заводов производительностью 38 тонн в час. При этом объем запасов только по первой разведанной скважины сейчас составляет 2 миллиарда кубометров. А всего в этом районе может быть разработано девять скважин.

https://ria.ru/20230503/gaz-1869311283.html

https://ria.ru/20230102/gaz-1842827055.html

верхнебуреинский район

александровское

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, верхнебуреинский район, александровское, михаил дегтярев, хабаровский край