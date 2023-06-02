https://ria.ru/20230602/fsb-1875863587.html
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов - РИА Новости, 02.06.2023
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
ФСБ задержала по подозрению в экономических преступлениях двух известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:20
2023-06-02T19:20
2023-06-02T19:23
происшествия
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. ФСБ задержала по подозрению в экономических преступлениях двух известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сегодня задержаны "авторитетный" предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ совместно с московским. По данным из открытых источников, Тебекин – почетный президент Федерации бокса Белгородской области, президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни "Айсберг", в прошлом – владелец нескольких предприятий в регионе. Бобрицкий являлся владельцем нескольких организаций в Белгородской, Воронежской, Курской областях, в том числе одного из крупнейших производителей птицы в России компании "Приосколье".
https://ria.ru/20230602/obyski-1875715849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб
Происшествия, Белгородская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
ФСБ задержала бизнесменов Тебекина и Бобрицкого, заподозрив в экономических преступлениях