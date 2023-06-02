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Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов - РИА Новости, 02.06.2023
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19:20 02.06.2023 (обновлено: 19:23 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/fsb-1875863587.html
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов - РИА Новости, 02.06.2023
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов
ФСБ задержала по подозрению в экономических преступлениях двух известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:20
2023-06-02T19:23
происшествия
белгородская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. ФСБ задержала по подозрению в экономических преступлениях двух известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сегодня задержаны "авторитетный" предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ совместно с московским. По данным из открытых источников, Тебекин – почетный президент Федерации бокса Белгородской области, президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни "Айсберг", в прошлом – владелец нескольких предприятий в регионе. Бобрицкий являлся владельцем нескольких организаций в Белгородской, Воронежской, Курской областях, в том числе одного из крупнейших производителей птицы в России компании "Приосколье".
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происшествия, белгородская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб
Происшествия, Белгородская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ
Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов

ФСБ задержала бизнесменов Тебекина и Бобрицкого, заподозрив в экономических преступлениях

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. ФСБ задержала по подозрению в экономических преступлениях двух известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Сегодня задержаны "авторитетный" предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ совместно с московским.
По данным из открытых источников, Тебекин – почетный президент Федерации бокса Белгородской области, президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни "Айсберг", в прошлом – владелец нескольких предприятий в регионе.
Бобрицкий являлся владельцем нескольких организаций в Белгородской, Воронежской, Курской областях, в том числе одного из крупнейших производителей птицы в России компании "Приосколье".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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