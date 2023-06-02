https://ria.ru/20230602/fond-1875830047.html
Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества"
Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества" - РИА Новости, 02.06.2023
Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал деятельность регионального отделения фонда "Защитники отечества" в Красногорске,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:45
2023-06-02T16:45
2023-06-02T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал деятельность регионального отделения фонда "Защитники отечества" в Красногорске, призванного оказывать персональную поддержку ветеранам СВО и их семьям в области, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Губернатор Московской области пообщался с его сотрудниками, участниками СВО и родными бойцов, которые обратились в фонд за помощью, а также осмотрел службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога", - отмечается в пресс-релизе. Региональное отделение начало свою работу первого июня в Красногорске, и за день в фонд уже обратилось шесть человек, поступило 17 звонков, в открытие приняли участие семьи погибших бойцов с детьми. В центре на текущий момент работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психологи, а также 40 социальных координаторов: 3 - в филиале и 37 - в городских округах (в планах к концу года - увеличить количество до 180 человек). "Фонд создавался, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту, это была его идея, мы ее реализовали, так же как и другие регионы. Запросы очень разные, их много. Наша цель – найти возможности помочь", - прокомментировал ситуацию губернатор, слова которого приводятся в пресс-релизе. Фонд "Защитники Отечества" был создан указом президента в апреле этого года с целью персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал деятельность регионального отделения фонда "Защитники отечества" в Красногорске, призванного оказывать персональную поддержку ветеранам СВО и их семьям в области, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Губернатор Московской области пообщался с его сотрудниками, участниками СВО и родными бойцов, которые обратились в фонд за помощью, а также осмотрел службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога", - отмечается в пресс-релизе.
Региональное отделение начало свою работу первого июня в Красногорске
, и за день в фонд уже обратилось шесть человек, поступило 17 звонков, в открытие приняли участие семьи погибших бойцов с детьми.
В центре на текущий момент работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психологи, а также 40 социальных координаторов: 3 - в филиале и 37 - в городских округах (в планах к концу года - увеличить количество до 180 человек).
«
"Фонд создавался, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту, это была его идея, мы ее реализовали, так же как и другие регионы. Запросы очень разные, их много. Наша цель – найти возможности помочь", - прокомментировал ситуацию губернатор, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Фонд "Защитники Отечества" был создан указом президента в апреле этого года с целью персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.
В Подмосковье более 300 семей участников СВО получили помощь психолога