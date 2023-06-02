https://ria.ru/20230602/fond-1875830047.html

Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества"

Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества" - РИА Новости, 02.06.2023

Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал деятельность регионального отделения фонда "Защитники отечества" в Красногорске,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:45

2023-06-02T16:45

2023-06-02T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал деятельность регионального отделения фонда "Защитники отечества" в Красногорске, призванного оказывать персональную поддержку ветеранам СВО и их семьям в области, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Губернатор Московской области пообщался с его сотрудниками, участниками СВО и родными бойцов, которые обратились в фонд за помощью, а также осмотрел службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога", - отмечается в пресс-релизе. Региональное отделение начало свою работу первого июня в Красногорске, и за день в фонд уже обратилось шесть человек, поступило 17 звонков, в открытие приняли участие семьи погибших бойцов с детьми. В центре на текущий момент работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психологи, а также 40 социальных координаторов: 3 - в филиале и 37 - в городских округах (в планах к концу года - увеличить количество до 180 человек). "Фонд создавался, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту, это была его идея, мы ее реализовали, так же как и другие регионы. Запросы очень разные, их много. Наша цель – найти возможности помочь", - прокомментировал ситуацию губернатор, слова которого приводятся в пресс-релизе. Фонд "Защитники Отечества" был создан указом президента в апреле этого года с целью персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"