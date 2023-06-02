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Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества" - РИА Новости, 02.06.2023
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Новости Подмосковья
 
16:45 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/fond-1875830047.html
Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества"
Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества" - РИА Новости, 02.06.2023
Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал деятельность регионального отделения фонда "Защитники отечества" в Красногорске,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:45
2023-06-02T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал деятельность регионального отделения фонда "Защитники отечества" в Красногорске, призванного оказывать персональную поддержку ветеранам СВО и их семьям в области, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Губернатор Московской области пообщался с его сотрудниками, участниками СВО и родными бойцов, которые обратились в фонд за помощью, а также осмотрел службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога", - отмечается в пресс-релизе. Региональное отделение начало свою работу первого июня в Красногорске, и за день в фонд уже обратилось шесть человек, поступило 17 звонков, в открытие приняли участие семьи погибших бойцов с детьми. В центре на текущий момент работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психологи, а также 40 социальных координаторов: 3 - в филиале и 37 - в городских округах (в планах к концу года - увеличить количество до 180 человек). "Фонд создавался, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту, это была его идея, мы ее реализовали, так же как и другие регионы. Запросы очень разные, их много. Наша цель – найти возможности помочь", - прокомментировал ситуацию губернатор, слова которого приводятся в пресс-релизе. Фонд "Защитники Отечества" был создан указом президента в апреле этого года с целью персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Губернатор Подмосковья посетил региональный фонд "Защитники отечества"

© Правительство Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил региональный фонд "Защитники отечества"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил региональный фонд Защитники отечества
© Правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил региональный фонд "Защитники отечества"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал деятельность регионального отделения фонда "Защитники отечества" в Красногорске, призванного оказывать персональную поддержку ветеранам СВО и их семьям в области, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Губернатор Московской области пообщался с его сотрудниками, участниками СВО и родными бойцов, которые обратились в фонд за помощью, а также осмотрел службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога", - отмечается в пресс-релизе.
Региональное отделение начало свою работу первого июня в Красногорске, и за день в фонд уже обратилось шесть человек, поступило 17 звонков, в открытие приняли участие семьи погибших бойцов с детьми.
В центре на текущий момент работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психологи, а также 40 социальных координаторов: 3 - в филиале и 37 - в городских округах (в планах к концу года - увеличить количество до 180 человек).
«
"Фонд создавался, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту, это была его идея, мы ее реализовали, так же как и другие регионы. Запросы очень разные, их много. Наша цель – найти возможности помочь", - прокомментировал ситуацию губернатор, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Фонд "Защитники Отечества" был создан указом президента в апреле этого года с целью персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.
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30 марта, 10:54
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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