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Премьер Польши рассказал о шансах для Евросоюза из-за событий на Украине - РИА Новости, 02.06.2023
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12:17 02.06.2023 (обновлено: 12:18 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/evrosoyuz-1875737731.html
Премьер Польши рассказал о шансах для Евросоюза из-за событий на Украине
Премьер Польши рассказал о шансах для Евросоюза из-за событий на Украине - РИА Новости, 02.06.2023
Премьер Польши рассказал о шансах для Евросоюза из-за событий на Украине
События на Украине дают шанс изменить геополитическую географию Европы расширить ЕС на географические границы европейского континента, заявил премьер Польши... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:17
2023-06-02T12:18
украина
россия
польша
матеуш моравецкий
евросоюз
европа
в мире
восточная европа
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. События на Украине дают шанс изменить геополитическую географию Европы расширить ЕС на географические границы европейского континента, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, обращаясь к участникам конгресса "Польша - большой проект". "Перед нами открылся исторический шанс – Украина получит суверенитет, свободу, Польша безопасность на своих границах, а Европа - столетия мира, без угрозы российского империализма. Мы должны стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы. Украина и другие страны Восточной Европы – братские народы Польши, Франции и Испании. Ставка этой войны для Польши – изменение геополитической траектории", - сказал Моравецкий. "Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России", - добавил он.По мнению премьера, события на Украине дают Евросоюзу шанс "втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию в орбиту европейских структур". "Из этого конфликта родится новый геополитический порядок", - заключил польский премьер. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230531/es-1875281017.html
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украина, россия, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, европа, в мире, восточная европа, нато
Украина, Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Европа, В мире, Восточная Европа, НАТО
Премьер Польши рассказал о шансах для Евросоюза из-за событий на Украине

Премьер Польши Моравецкий: события на Украине дают шанс расширить ЕС до границ Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. События на Украине дают шанс изменить геополитическую географию Европы расширить ЕС на географические границы европейского континента, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, обращаясь к участникам конгресса "Польша - большой проект".
"Перед нами открылся исторический шанс – Украина получит суверенитет, свободу, Польша безопасность на своих границах, а Европа - столетия мира, без угрозы российского империализма. Мы должны стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы. Украина и другие страны Восточной Европы – братские народы Польши, Франции и Испании. Ставка этой войны для Польши – изменение геополитической траектории", - сказал Моравецкий.
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"Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России", - добавил он.
По мнению премьера, события на Украине дают Евросоюзу шанс "втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию в орбиту европейских структур".
«
"Из этого конфликта родится новый геополитический порядок", - заключил польский премьер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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