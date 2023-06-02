https://ria.ru/20230602/evropa-1875716648.html

Россиянам рассказали, как выгодно купить авиабилеты в Европу

Россиянам рассказали, как выгодно купить авиабилеты в Европу - РИА Новости, 02.06.2023

Россиянам рассказали, как выгодно купить авиабилеты в Европу

Добраться в страны дальнего зарубежья, в том числе в Европу, будет выгоднее, если бронировать раздельные билеты с пересадкой в удобных пересадочных пунктах,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:19

2023-06-02T11:19

2023-06-02T11:19

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Добраться в страны дальнего зарубежья, в том числе в Европу, будет выгоднее, если бронировать раздельные билеты с пересадкой в удобных пересадочных пунктах, рассказали РИА Новости в сервисе по планированию путешествий "Авиасейлс". "Для путешествия по дальним направлениям с пересадками стоит рассмотреть удобные хабы и бронировать билеты отдельно. Онлайн-тревел агентства и авиакомпании собирают бронирование из доступных вариантов. Все очень просто: с кем договорились, теми и летим. В такое комбо из нескольких перелетов попадают билеты одной авиакомпании, ее партнеров по альянсу или партнеров по код-шерам. При этом, если самостоятельно состыковать рейс в Стамбул "Победой" и потом по Европе другим лоукостером, может получиться дешевле", - сказали в сервисе. Там привели в пример вариант бронирования из Москвы в Париж, отметив, что одним запросом купить билеты дороже почти на 5 тысяч рублей, чем вариантом с двумя отдельными запросами: Москва - Анталья и Анталья - Париж. В сервисе также рассказали об удобных хабах для перелета в Европу. Там указали, что сегодня крупнейшим пересадочным пунктом для россиян является Турция. Оттуда можно улететь почти по любому европейскому направлению. Помимо этого в "Авиасейлс" отметили, что в Германию, Италию и Францию есть прямые рейсы из Ташкента (Узбекистан). А на Кипр, в Австрию, Италию, Германию, Францию, Бельгию, и Болгарию можно также напрямую добраться из Еревана (Армения). Для полетов на юг Европы доступны прямые рейсы из Касабланки (Марокко) в Испанию, Португалию и Францию. Эксперты также порекомендовали тем, кто хочет сэкономить, возвращаться из Европы по земле. "Несмотря на запрет на въезд в некоторые страны Европы, транзит из ЕС в Россию разрешен. А из Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии можно добраться в Россию наземным транспортом или тем же самолетом из ближайшего к границе города. Хабы в этих странах можно использовать для возвращения из поездок по Шенгенской зоны и сэкономить", - сказали в компании. "Так, если воспользоваться предыдущим советом и купить раздельные билеты из Москвы в Париж через Стамбул, а вернуться из Парижа через хаб в Литве, дорога обойдется в 33 тысячи рублей туда-обратно. Если же бронировать авиабилеты Москва - Париж - Москва, дорога может стоить больше 65 тысяч рублей", - привели пример в сервисе. Говоря о пересадочных пунктах в Азию, в компании рассказали, что продолжить путешествие по азиатским странам можно из Китая. "Оттуда есть рейсы в Южную Корею, Японию, Малайзию, Камбоджу. Филиппины, Вьетнам, Сингапур и даже в Австралию. Из Узбекистана тоже есть прямые рейсы в Юго-Восточную Азию - например, в Индию, Южную Корею и Индонезию", - указали в сервисе. При этом эксперты указали, что в США, а именно до Нью-Йорка, можно добраться с пересадкой в Турции, Узбекистане, Катаре, ОАЭ, Марокко, Египте.

https://ria.ru/20230602/ator-1875601110.html

https://ria.ru/20230601/pasporta-1875433142.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, европа, россия