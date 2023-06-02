https://ria.ru/20230602/duda-1875769885.html

Дуда решил изменить закон о "российском влиянии" сразу после подписания

Дуда решил изменить закон о "российском влиянии" сразу после подписания - РИА Новости, 02.06.2023

Дуда решил изменить закон о "российском влиянии" сразу после подписания

Президент Польши Анджей Дуда решил внести изменения в закон о создании комиссии по изучению "российского влияния" почти сразу после подписания документа. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:35

2023-06-02T13:35

2023-06-02T13:35

анджей дуда

польша

варшава

россия

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ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил внести изменения в закон о создании комиссии по изучению "российского влияния" почти сразу после подписания документа. Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон стазу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Так, в госдепартаменте заявили, что правительство США обеспокоено данным документом, видя в этом инструмент злоупотребления при проведении выборов. "Я решил сделать шаг, который будет своеобразной проверкой в отношении игроков нашей политической сцены - как из правящего лагеря, так и из оппозиции. Я подготовил новеллизацию закона, целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения", - сказал Дуда в своем телеобращении. Он уточнил, что уже сегодня в парламент будет направлен президентский проект "об изменении закона о комиссии по вопросу изучения российского влияния". Президент Польши уточнил, что он, в частности, не хочет, чтобы в комиссии присутствовали парламентарии. "В моем предложении будет ясно записано, что ни депутаты, ни сенаторы не могут быть членами этой комиссии", - рассказал он. Также Дуда предложил, чтобы человек, в отношении которого комиссия вынесет решение, мог обратиться для обжалования решения по своему выбору или в апелляционный суд Варшавы или в апелляционный суд по месту своего жительства. Третье его предложение касается полномочий комиссии. По его словам Дуды, она не может ограничить возможность, например, участия в выборах. "Только утверждение комиссии, что человек действовал под российским влиянием", - добавил президент. Комиссия по изучению "влияния России" на польскую внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах должна состоять из девяти человек, назначаемых и отзываемых сеймом. Она должна проводить процедуры, направленные на расследование деятельности "государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской Республики". Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против данного закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Основные претензии оппозиции к данному закону сводятся к тому, что теперь политиков, которые якобы оказались "под влиянием РФ", можно будет лишать право участвовать в борьбе за власть, государственные должности с помощью комиссии, которая формально не имеет таких полномочий. Сопредседатель партии "Вместе" Адриан Зандберг заявил журналистам, что "этот закон является насмешкой над основными ценностями польской конституции", так как создает ситуацию, "когда одни политики принимают решения об устранении других политиков из публичного пространства". Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

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анджей дуда, польша, варшава, россия