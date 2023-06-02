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В Бурятии в ДТП с участием школьного автобуса погибли два человека - РИА Новости, 02.06.2023
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13:05 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/dtp-1875757798.html
В Бурятии в ДТП с участием школьного автобуса погибли два человека
В Бурятии в ДТП с участием школьного автобуса погибли два человека - РИА Новости, 02.06.2023
В Бурятии в ДТП с участием школьного автобуса погибли два человека
На федеральной трассе "Байкал" в Прибайкальском районе Бурятии в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля погибли два человека,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:05
2023-06-02T13:05
происшествия
авто
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УЛАН-УДЭ, 2 июн - РИА Новости. На федеральной трассе "Байкал" в Прибайкальском районе Бурятии в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. По данным ведомства, авария произошла на 419 километре трассы. Водитель автомобиля Toyota Probox совершил столкновение со школьным автобусом под управлением мужчины 1950 года рождения. "Отметим, что автобус двигался без пассажиров. В результате ДТП водитель и пассажирка легкового транспортного средства 1949 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель автобуса и пассажир легкового автомобиля получили травмы", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230601/dtp-1875469194.html
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Бурятии в ДТП с участием школьного автобуса погибли два человека

В Бурятии в ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля погибли два человека

© Кадр видео очевидца, опубликованного в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ"ДТП на федеральной трассе "Байкал" в Прибайкальском районе Бурятии
ДТП на федеральной трассе Байкал в Прибайкальском районе Бурятии
© Кадр видео очевидца, опубликованного в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ"
ДТП на федеральной трассе "Байкал" в Прибайкальском районе Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 2 июн - РИА Новости. На федеральной трассе "Байкал" в Прибайкальском районе Бурятии в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла на 419 километре трассы. Водитель автомобиля Toyota Probox совершил столкновение со школьным автобусом под управлением мужчины 1950 года рождения.
"Отметим, что автобус двигался без пассажиров. В результате ДТП водитель и пассажирка легкового транспортного средства 1949 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель автобуса и пассажир легкового автомобиля получили травмы", - сообщили в ведомстве.
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