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В Кремле рассказали о контактах с США по ДСНВ - РИА Новости, 02.06.2023
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14:34 02.06.2023 (обновлено: 14:53 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/dsnv-1875786133.html
В Кремле рассказали о контактах с США по ДСНВ
В Кремле рассказали о контактах с США по ДСНВ - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле рассказали о контактах с США по ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ рекомендовал журналистам обратиться в МИД РФ за комментариями по поводу заявления госдепартамента США о том, что Штаты заранее... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:34
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сша
россия
договор снв-3
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ рекомендовал журналистам обратиться в МИД РФ за комментариями по поводу заявления госдепартамента США о том, что Штаты заранее уведомили Россию о контрмерах в рамках ДСНВ, Песков отметил, что обмен информацией по данной теме идет по дипломатическим каналам."Здесь обмен информацией идет по дипломатическим каналам, поэтому нужно обращаться в министерство иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, извещали ли США о прекращении обмена данными по ДСНВ заранее.На уточняющий вопрос о том, возможно ли начало переговоров с США по стратегической безопасности, Песков сообщил: "Пока каких-то наметок на этот счет нет, хотя должны быть однозначно".Госдеп ранее сообщил, что США заранее уведомили РФ о контрмерах в рамках ДСНВ и заявили, что с 1 июня прекращают обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений.
сша
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сша, россия, договор снв-3, государственный департамент сша
США, Россия, Договор СНВ-3, Государственный департамент США
В Кремле рассказали о контактах с США по ДСНВ

Песков сообщил, что обмен информацией по ДСНВ между Россией и США идет по дипканалам

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ | Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ рекомендовал журналистам обратиться в МИД РФ за комментариями по поводу заявления госдепартамента США о том, что Штаты заранее уведомили Россию о контрмерах в рамках ДСНВ, Песков отметил, что обмен информацией по данной теме идет по дипломатическим каналам.
"Здесь обмен информацией идет по дипломатическим каналам, поэтому нужно обращаться в министерство иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, извещали ли США о прекращении обмена данными по ДСНВ заранее.
На уточняющий вопрос о том, возможно ли начало переговоров с США по стратегической безопасности, Песков сообщил: "Пока каких-то наметок на этот счет нет, хотя должны быть однозначно".
Госдеп ранее сообщил, что США заранее уведомили РФ о контрмерах в рамках ДСНВ и заявили, что с 1 июня прекращают обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений.
 
СШАРоссияДоговор СНВ-3Государственный департамент США
 
 
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