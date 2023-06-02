https://ria.ru/20230602/dsnv-1875676459.html

Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт

Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт - РИА Новости, 02.06.2023

Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт

Отказ Вашингтона предоставлять Москве телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских межконтинентальных баллистических ракет, создаёт угрозу... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T02:08

2023-06-02T02:08

2023-06-02T02:08

россия

сша

алексей леонков

владимир путин

сергей рябков

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100889/59/1008895982_0:172:1265:884_1920x0_80_0_0_697a5bf7d9f7c58850a3867bba8212d7.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отказ Вашингтона предоставлять Москве телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских межконтинентальных баллистических ракет, создаёт угрозу безопасности России, самих США и всего мира, так как теперь РФ будет труднее распознавать, являются ли эти запуски учебными или боевыми, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. США приняли данное решение в рамках ответных мер на приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). "Это очень опасный пункт. Он чреват тем, что мы будем вынуждены считать каждый пуск американцев боевым. Таким образом США могут спровоцировать Россию на ответно-встречный удар. Теперь мы не будем понимать, летит ли их ракета на учебный полигон или на нас. Нет, конечно, наша СПРН (система предупреждения о ракетном нападении - ред.) разберётся, но ситуация таким образом значительно усложняется", - сказал Леонков. Эксперт счёл это решение Штатов "безумным", ставящим под угрозу безопасность всего мира: "Здесь США решили поднять ставки - это очень опасный прецедент". Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.

https://ria.ru/20230518/dsnv-1872764440.html

https://ria.ru/20230329/dsnv-1861554177.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, алексей леонков, владимир путин, сергей рябков, нато, в мире