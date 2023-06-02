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Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт - РИА Новости, 02.06.2023
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02:08 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/dsnv-1875676459.html
Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт
Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт - РИА Новости, 02.06.2023
Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт
Отказ Вашингтона предоставлять Москве телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских межконтинентальных баллистических ракет, создаёт угрозу... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T02:08
2023-06-02T02:08
россия
сша
алексей леонков
владимир путин
сергей рябков
нато
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отказ Вашингтона предоставлять Москве телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских межконтинентальных баллистических ракет, создаёт угрозу безопасности России, самих США и всего мира, так как теперь РФ будет труднее распознавать, являются ли эти запуски учебными или боевыми, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. США приняли данное решение в рамках ответных мер на приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). "Это очень опасный пункт. Он чреват тем, что мы будем вынуждены считать каждый пуск американцев боевым. Таким образом США могут спровоцировать Россию на ответно-встречный удар. Теперь мы не будем понимать, летит ли их ракета на учебный полигон или на нас. Нет, конечно, наша СПРН (система предупреждения о ракетном нападении - ред.) разберётся, но ситуация таким образом значительно усложняется", - сказал Леонков. Эксперт счёл это решение Штатов "безумным", ставящим под угрозу безопасность всего мира: "Здесь США решили поднять ставки - это очень опасный прецедент". Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
https://ria.ru/20230518/dsnv-1872764440.html
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россия, сша, алексей леонков, владимир путин, сергей рябков, нато, в мире
Россия, США, Алексей Леонков, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО, В мире
Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт

Эксперт Леонов: отказ США "делиться" телеметрией пусков МБР подрывает мировую безопасность

© AP Photo / U.S. Air Force, John ParieПусковая установка МБР на базе Malmstrom в штате Монтана
Пусковая установка МБР на базе Malmstrom в штате Монтана - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / U.S. Air Force, John Parie
Пусковая установка МБР на базе Malmstrom в штате Монтана. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отказ Вашингтона предоставлять Москве телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских межконтинентальных баллистических ракет, создаёт угрозу безопасности России, самих США и всего мира, так как теперь РФ будет труднее распознавать, являются ли эти запуски учебными или боевыми, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
США приняли данное решение в рамках ответных мер на приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ).
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России
18 мая, 20:49
"Это очень опасный пункт. Он чреват тем, что мы будем вынуждены считать каждый пуск американцев боевым. Таким образом США могут спровоцировать Россию на ответно-встречный удар. Теперь мы не будем понимать, летит ли их ракета на учебный полигон или на нас. Нет, конечно, наша СПРН (система предупреждения о ракетном нападении - ред.) разберётся, но ситуация таким образом значительно усложняется", - сказал Леонков.
Эксперт счёл это решение Штатов "безумным", ставящим под угрозу безопасность всего мира: "Здесь США решили поднять ставки - это очень опасный прецедент".
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД
29 марта, 14:26
 
РоссияСШААлексей ЛеонковВладимир ПутинСергей РябковНАТОВ мире
 
 
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