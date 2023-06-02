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Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт
Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт - РИА Новости, 02.06.2023
Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт
Отказ Вашингтона предоставлять Москве телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских межконтинентальных баллистических ракет, создаёт угрозу... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T02:08
2023-06-02T02:08
2023-06-02T02:08
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отказ Вашингтона предоставлять Москве телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских межконтинентальных баллистических ракет, создаёт угрозу безопасности России, самих США и всего мира, так как теперь РФ будет труднее распознавать, являются ли эти запуски учебными или боевыми, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. США приняли данное решение в рамках ответных мер на приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). "Это очень опасный пункт. Он чреват тем, что мы будем вынуждены считать каждый пуск американцев боевым. Таким образом США могут спровоцировать Россию на ответно-встречный удар. Теперь мы не будем понимать, летит ли их ракета на учебный полигон или на нас. Нет, конечно, наша СПРН (система предупреждения о ракетном нападении - ред.) разберётся, но ситуация таким образом значительно усложняется", - сказал Леонков. Эксперт счёл это решение Штатов "безумным", ставящим под угрозу безопасность всего мира: "Здесь США решили поднять ставки - это очень опасный прецедент". Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
https://ria.ru/20230518/dsnv-1872764440.html
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россия, сша, алексей леонков, владимир путин, сергей рябков, нато, в мире
Россия, США, Алексей Леонков, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО, В мире
Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт
Эксперт Леонов: отказ США "делиться" телеметрией пусков МБР подрывает мировую безопасность
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отказ Вашингтона предоставлять Москве телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских межконтинентальных баллистических ракет, создаёт угрозу безопасности России, самих США и всего мира, так как теперь РФ будет труднее распознавать, являются ли эти запуски учебными или боевыми, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
США приняли данное решение в рамках ответных мер на приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ).
США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России
"Это очень опасный пункт. Он чреват тем, что мы будем вынуждены считать каждый пуск американцев боевым. Таким образом США могут спровоцировать Россию на ответно-встречный удар. Теперь мы не будем понимать, летит ли их ракета на учебный полигон или на нас. Нет, конечно, наша СПРН (система предупреждения о ракетном нападении - ред.) разберётся, но ситуация таким образом значительно усложняется", - сказал Леонков.
Эксперт счёл это решение Штатов "безумным", ставящим под угрозу безопасность всего мира: "Здесь США решили поднять ставки - это очень опасный прецедент".
Президент России Владимир Путин
21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция
и Великобритания
, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО
. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД