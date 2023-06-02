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Эксперт высказался о виртуальной попытке американского БПЛА убить оператора - РИА Новости, 02.06.2023
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14:50 02.06.2023 (обновлено: 15:58 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/dron-1875792391.html
Эксперт высказался о виртуальной попытке американского БПЛА убить оператора
Эксперт высказался о виртуальной попытке американского БПЛА убить оператора - РИА Новости, 02.06.2023
Эксперт высказался о виртуальной попытке американского БПЛА убить оператора
История с виртуальной попыткой дрона убить своего оператора не имеет отношения к искусственному интеллекту, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:50
2023-06-02T15:58
сша
великобритания
виктор мураховский
технологии
в мире
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. История с виртуальной попыткой дрона убить своего оператора не имеет отношения к искусственному интеллекту, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Ранее полковник ВВС США Такер Хэмилтон представил доклад по этой теме на мероприятии Королевского аэронавтического общества в Великобритании. В частности, он рассказывал о симуляции поражения ударным беспилотником зенитных систем противника. По словам Хэмилтона, программа приняла вмешательство оператора за помеху в достижении главной цели и атаковала его самого. По словам Мураховского, доклад неверно интерпретировали в СМИ. Он подчеркнул, что в этой ситуации проводилось программное моделирование с типовыми условиями на уровне обычной компьютерной игры. Исходя из этого, об искусственном интеллекте или его элементах не может быть и речи, отметил эксперт.&quot;Программа в рамках предложенных условий расставила задачи по приоритету, по стандартному алгоритму &quot;если — то&quot;, и все остальные условия в соответствии с этим приоритетом отсортировала в категорию препятствий. Это совершенно примитивные вещи&quot;, — пояснил он.Мураховский также подчеркнул, что искусственного интеллекта на сегодняшний день нет и неизвестно, когда его создадут. По его словам, офицер ВВС США этой иллюстрацией просто хотел подчеркнуть этическую проблему, которая встанет в будущем при создании реального ИИ: будет ли он иметь право на собственный выбор без участия воли человека и к чему это может привести. Как отметил эксперт, в общем доступе есть стенограмма мероприятия, согласно которой американский военный сам об этом говорит."Эта этическая проблема также не нова, ее многократно, если можно так выразиться, изучали писатели-фантасты в своих произведениях", — сказал Мураховский.Подытоживая, специалист отметил, что, согласно презентации Хэмилтона, никаких натурных испытаний не было и не могло быть в принципе.
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сша, великобритания, виктор мураховский, технологии, в мире
США, Великобритания, Виктор Мураховский, Технологии, В мире
Эксперт высказался о виртуальной попытке американского БПЛА убить оператора

Мураховский: виртуальная попытка американского БПЛА убить оператора не относится к ИИ

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. История с виртуальной попыткой дрона убить своего оператора не имеет отношения к искусственному интеллекту, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Ранее полковник ВВС США Такер Хэмилтон представил доклад по этой теме на мероприятии Королевского аэронавтического общества в Великобритании. В частности, он рассказывал о симуляции поражения ударным беспилотником зенитных систем противника. По словам Хэмилтона, программа приняла вмешательство оператора за помеху в достижении главной цели и атаковала его самого.
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По словам Мураховского, доклад неверно интерпретировали в СМИ. Он подчеркнул, что в этой ситуации проводилось программное моделирование с типовыми условиями на уровне обычной компьютерной игры. Исходя из этого, об искусственном интеллекте или его элементах не может быть и речи, отметил эксперт.
«

"Программа в рамках предложенных условий расставила задачи по приоритету, по стандартному алгоритму "если — то", и все остальные условия в соответствии с этим приоритетом отсортировала в категорию препятствий. Это совершенно примитивные вещи", — пояснил он.

Мураховский также подчеркнул, что искусственного интеллекта на сегодняшний день нет и неизвестно, когда его создадут. По его словам, офицер ВВС США этой иллюстрацией просто хотел подчеркнуть этическую проблему, которая встанет в будущем при создании реального ИИ: будет ли он иметь право на собственный выбор без участия воли человека и к чему это может привести. Как отметил эксперт, в общем доступе есть стенограмма мероприятия, согласно которой американский военный сам об этом говорит.
"Эта этическая проблема также не нова, ее многократно, если можно так выразиться, изучали писатели-фантасты в своих произведениях", — сказал Мураховский.
Подытоживая, специалист отметил, что, согласно презентации Хэмилтона, никаких натурных испытаний не было и не могло быть в принципе.
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