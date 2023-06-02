https://ria.ru/20230602/doveriie-1875709901.html
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 02.06.2023
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,3% сообщили, что одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:54
2023-06-02T10:54
2023-06-02T10:54
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,3% сообщили, что одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, на вопрос, они в целом одобряют или не одобряют деятельность президента России, 76,3% сообщили, что одобряют, 13,7% - не одобряют. Кроме того, 80% респондентов сообщили, что доверяют Путину, не доверяют 15,8% опрошенных. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, его работу одобряют 76,3 процента
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,3% сообщили, что одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Согласно опубликованным данным, на вопрос, они в целом одобряют или не одобряют деятельность президента России, 76,3% сообщили, что одобряют, 13,7% - не одобряют.
Кроме того, 80% респондентов сообщили, что доверяют Путину, не доверяют 15,8% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет.
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Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.