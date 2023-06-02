https://ria.ru/20230602/donetsk-1875816549.html
В Донецке снаряд попал в жилой дом
В Донецке снаряд попал в жилой дом - РИА Новости, 02.06.2023
В Донецке снаряд попал в жилой дом
Прямое попадание в многоквартирный дом произошло в Куйбышевском районе Донецка, еще один снаряд попал рядом с больницей, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:59
2023-06-02T15:59
2023-06-02T15:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом произошло в Куйбышевском районе Донецка, еще один снаряд попал рядом с больницей, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Во время обстрела посёлка шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием. Также снаряд попал рядом с больницей №21", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района погиб мирный житель. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстрелах района города со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875782145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке снаряд попал в жилой дом
В Донецке во время обстрела Куйбышевского района со стороны ВСУ снаряд попал в жилой дом