https://ria.ru/20230602/donetsk-1875800456.html
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 14.25 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:13
2023-06-02T15:13
2023-06-02T15:13
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кроме того, в 14.20 украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района погиб мирный житель. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875782303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка