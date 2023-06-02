https://ria.ru/20230602/donetsk-1875800456.html

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 14.25 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:13

2023-06-02T15:13

2023-06-02T15:13

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кроме того, в 14.20 украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района погиб мирный житель. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875782303.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика