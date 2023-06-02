Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875782145.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:16
2023-06-02T14:16
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304956_0:268:2872:1884_1920x0_80_0_0_d1b6b9f6d325c6666711e158f2597b02.jpg
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.35 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в посте представительства в телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875752553.html
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875707256.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304956_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_cbf754b61033264a00cda2008878fdc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 11 снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПовреждения в Донецке
Повреждения в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Повреждения в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.35 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в посте представительства в телеграм-канале.
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Вчера, 12:53
О последствиях пока не сообщается. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала