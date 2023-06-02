https://ria.ru/20230602/donetsk-1875782145.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:16
2023-06-02T14:16
2023-06-02T14:16
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.35 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в посте представительства в телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875752553.html
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875707256.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 11 снарядов по Куйбышевскому району Донецка