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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875752553.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 02.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:53
2023-06-02T12:53
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Петровского района по улице Томской погиб мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района со стороны ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Петровского района по улице Томской погиб мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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