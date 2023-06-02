https://ria.ru/20230602/donetsk-1875752553.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 02.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:53
2023-06-02T12:53
2023-06-02T12:53
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Петровского района по улице Томской погиб мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
петровский район
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района со стороны ВСУ погиб мужчина