https://ria.ru/20230602/domashka-1875712000.html

В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников - РИА Новости, 02.06.2023

В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников, рассказали РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:59

2023-06-02T10:59

2023-06-02T19:09

образование - общество

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94620/38/946203891_0:0:2181:1227_1920x0_80_0_0_9f5779d804ea441967bf99e2cedd99a7.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии. "Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло", — приводит слова Даванкова пресс-служба. Он отметил, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки. "Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем", — добавил он. Даванков также считает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего. "В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными", — подчеркнул он. Кроме того, вице-спикер ГД считает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра.

https://ria.ru/20230530/zapret-1874964466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, госдума рф, россия