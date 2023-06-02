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В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников
В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников - РИА Новости, 02.06.2023
В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников, рассказали РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:59
2023-06-02T10:59
2023-06-02T19:09
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии. "Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло", — приводит слова Даванкова пресс-служба. Он отметил, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки. "Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем", — добавил он. Даванков также считает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего. "В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными", — подчеркнул он. Кроме того, вице-спикер ГД считает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование - общество, госдума рф, россия
Образование - Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил отменить домашнее задание для школьников
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии.
"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы
понял, что время пришло", — приводит слова Даванкова пресс-служба.
Он отметил, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки. "Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем", — добавил он.
Даванков также считает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего.
"В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными", — подчеркнул он.
Кроме того, вице-спикер ГД считает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра.
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